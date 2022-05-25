Если Украина потерпит неудачу в войне против РФ, следующей будет Словакия – премьер Хегер

Такое мнение 25 мая в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) выразил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, сообщил CNN.

Украина "должна победить" в войне против РФ, добавил глава правительства Словакии.

В то же время Хегер раскритиковал страны – члены Евросоюза за то, что они слишком сильно полагаются на российскую энергию, он призвал их лидеров "перестать идти на компромисс" со своими принципами в отношениях с Москвой.

По мнению премьера Словакии, в ЕС "слишком долго обменивали ценности на дешевый газ и нефть", а компромисс с президентом РФ Владимиром Путиным "вызвал войну в Украине", в результате которой гибнут люди.

Украинцы "проливают свою кровь за наши ценности, поэтому нам это не нужно", добавил Хегер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)