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Если Украина потерпит неудачу в войне против РФ, следующей будет Словакия – премьер Хегер

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Украина "должна победить" в войне против РФ, отметил Хегер
Украина "должна победить" в войне против РФ, отметил Хегер
Фото: EPA

Если Россия, которая 24 февраля вторглась в Украину, победит в войне, то следующей ее целью будет Словакия.

Такое мнение 25 мая в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) выразил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, сообщил CNN.

Украина "должна победить" в войне против РФ, добавил глава правительства Словакии.

В то же время Хегер раскритиковал страны – члены Евросоюза за то, что они слишком сильно полагаются на российскую энергию, он призвал их лидеров "перестать идти на компромисс" со своими принципами в отношениях с Москвой.

По мнению премьера Словакии, в ЕС "слишком долго обменивали ценности на дешевый газ и нефть", а компромисс с президентом РФ Владимиром Путиным "вызвал войну в Украине", в результате которой гибнут люди.

Украинцы "проливают свою кровь за наши ценности, поэтому нам это не нужно", добавил Хегер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.

Литва станет следующей страной, которую будет иметь намерение захватить Путин, если одержит победу в войне с Украиной, заявил 12 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, ссылаясь на данные украинской разведки. Далее, по его словам, могут последовать страны Балтии и Польша.

Российский пропагандист Владимир Соловьев допустил, что российские войска, вторгшиеся в Украину, продолжат военные действия на территории других западных государств.

Теги: Россия, Украина, газ, Всемирный экономический форум, Словакия, Давос, Швейцария, правительство, захват, нефть, вторжение, война России против Украины, премьер-министр, энергия, Эдуард Хегер, российские оккупанты
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