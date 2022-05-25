Если Украина потерпит неудачу в войне против РФ, следующей будет Словакия – премьер Хегер

Такое мнение 25 мая в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) выразил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, сообщил CNN.
Украина "должна победить" в войне против РФ, добавил глава правительства Словакии.
В то же время Хегер раскритиковал страны – члены Евросоюза за то, что они слишком сильно полагаются на российскую энергию, он призвал их лидеров "перестать идти на компромисс" со своими принципами в отношениях с Москвой.
По мнению премьера Словакии, в ЕС "слишком долго обменивали ценности на дешевый газ и нефть", а компромисс с президентом РФ Владимиром Путиным "вызвал войну в Украине", в результате которой гибнут люди.
Украинцы "проливают свою кровь за наши ценности, поэтому нам это не нужно", добавил Хегер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.
Литва станет следующей страной, которую будет иметь намерение захватить Путин, если одержит победу в войне с Украиной, заявил 12 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, ссылаясь на данные украинской разведки. Далее, по его словам, могут последовать страны Балтии и Польша.
Российский пропагандист Владимир Соловьев допустил, что российские войска, вторгшиеся в Украину, продолжат военные действия на территории других западных государств.