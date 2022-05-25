Подоляк: Люди, которые давали Украине от трех дней до нескольких недель, предлагают подарить РФ восток и юг. Пожалуй, мы возьмем помощь оружием

Подоляк: "Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни. Соглашайтесь на какие-то компромиссы", – в некоторых глазах западных [политиков] можно прочесть буквально такое Скриншот: Михайло Подоляк / Twitter

Подоляк заявил, что РФ тратит огромные ресурсы, чтобы доказать миру, что якобы россияне имеют право убивать украинцев. И пророссийские лоббисты в Европе "начинают понемногу поднимать голову", отметил он.

"Еще вчера в информационной повестке были исключительно нефтяное эмбарго и российские военные преступления. Сегодня определенными политическими устами нам предлагается новая адженда: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира. Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией. "Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни. Соглашайтесь на какие-то компромиссы", – в некоторых глазах западных [политиков] можно прочесть буквально такое", – написал советник главы ОП.

Украина не будет принимать участия в обсуждении таких вопросов, подчеркнул Подоляк.

"Мы не торгуем своими гражданами, территориями или суверенитетом. Это четкая красная линия. Украинское общество заплатило страшную цену и не позволит никому сделать даже шаг в этом направлении – ни одной власти, ни одной стране. Любой намек на это со стороны любого партнера будет получать принципиальную реакцию", – продолжил он.

Подоляк добавил: речи о замораживании конфликта не может быть, так как это война, "отложенная во времени", но более масштабная, кровавая и более подготовленная со стороны агрессора.

"Мы, кстати, свою работу над ошибками тоже провели: Украина сделала выводы из Минских договоренностей и потому не пойдет на "Минск-3", – добавил он.

Советник главы ОП отметил, что эта война завершится переговорами. Но они будут возможны только тогда, когда обе стороны будут готовы договариваться. Россия сейчас, по мнению Подоляка, не оценивает ситуацию трезво.

"Никто в мире не заинтересован в продолжительной войне. Никто не заинтересован в продовольственном кризисе. Но сегодня кратчайший путь к завершению войны – оружие, санкции и финансовая помощь Украине. Не может быть большего удара в спину, чем предложения отдать часть территорий от тех, чьи ценности и границы защищают украинцы, отдавая жизнь. Может, свобода и демократия уже не стоят того, чтобы ради них воевать? Украине давали от трех дней до нескольких недель. Украинцы же защитили Киев, освободили три области и завершают освобождение четвертой. Сегодня те же люди предлагают нам подарить России восток и юг. Спасибо за совет, но мы, пожалуй, возьмем помощь оружием", – резюмировал он.

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