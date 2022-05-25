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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пинчук: В этом году Всемирный экономический форум в Давосе – это украинский форум, украинский Давос

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Пинчук: Мы должны строить Украину 2.0, 3.0. Мы должны новую экономику, новое будущее, новую модель строить
Пинчук: Мы должны строить Украину 2.0, 3.0. Мы должны новую экономику, новое будущее, новую модель строить
Фото: Victor Pinchuk Foundation / Facebook

Украинский предприниматель и меценат Виктор Пинчук считает, что в этом году Всемирный экономический форум в Давосе – это украинский форум. Об этом он заявил на открытии Украинского завтрака в Давосе 25 мая, видео опубликовал в YouTube Фонд Пинчука.

"В этом году Всемирный экономический форум в Давосе – это украинский форум, украинский Давос. Это потому, что идет война, потому, что весь мир – обычные люди, политические лидеры, бизнес-лидеры – восхищается храбростью украинцев. Они восхищаются тем, как украинцы борются за свободу Украины, за свободу Европы, за свободу всего мира", – сказал он.

Пинчук добавил, что мечтает, чтобы через несколько лет Всемирный экономический форум в Давосе снова был украинским – но не из-за войны.

"И в этот раз, через несколько лет после нашей победы, это будет потому, что украинцы отстроят новую Украину. Мы должны строить Украину 2.0, 3.0. Мы должны новую экономику, новое будущее, новую модель строить. Именно поэтому через несколько лет Всемирный экономический форум в Давосе будет украинским", – отметил он.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Всемирный экономический форум, Давос, Виктор Пинчук
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