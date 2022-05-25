Пинчук: В этом году Всемирный экономический форум в Давосе – это украинский форум, украинский Давос

"В этом году Всемирный экономический форум в Давосе – это украинский форум, украинский Давос. Это потому, что идет война, потому, что весь мир – обычные люди, политические лидеры, бизнес-лидеры – восхищается храбростью украинцев. Они восхищаются тем, как украинцы борются за свободу Украины, за свободу Европы, за свободу всего мира", – сказал он.

Пинчук добавил, что мечтает, чтобы через несколько лет Всемирный экономический форум в Давосе снова был украинским – но не из-за войны.

"И в этот раз, через несколько лет после нашей победы, это будет потому, что украинцы отстроят новую Украину. Мы должны строить Украину 2.0, 3.0. Мы должны новую экономику, новое будущее, новую модель строить. Именно поэтому через несколько лет Всемирный экономический форум в Давосе будет украинским", – отметил он.