Пинчук вернется в Украину 16 февраля – пресс-служба

Пинчук намерен принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности после возвращения в Украину Фото: depositphotos.com

"Виктор Пинчук будет в Украине 16 февраля. На завтра запланирован совет директоров YES в Днепре. Запланированы встречи с коллективом. Также он примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности", – сказала она.

Совет директоров YES был запланирован 12 февраля, было решено провести его в Днепре, уточнила она. После участия в Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить 18–20 февраля, Пинчук снова вернется в Украину, говорила Вовк.

13 февраля издание "Украинская правда" сообщало, что на фоне сообщений о возможном вторжении России некоторые украинские бизнесмены и политики уехали из Украины. Среди них называлось имя Пинчука. Также из страны уезжал ряд нардепов, секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 14 февраля за границей было 23 народных избранника. Некоторые из них уже вернулись в Украину.

После появления сообщений об отъезде политиков и бизнесменов из страны президент Украины Владимир Зеленский призвал их вернуться в течение суток.