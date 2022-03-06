"Как и весь цивилизованный мир". Пинчук считает РФ агрессором, а Путина – военным преступником

Пресс-служба Пинчука также заверила, что у его бизнеса нет никаких финансовых интересов в РФ.
"Еще с апреля 2019 года Россия ввела полное эмбарго на украинские трубы, а с февраля 2021 года – на железнодорожную продукцию. С 1 ноября 2018 года Виктор Пинчук лично и его компании в санкционных списках РФ", – говорится в его ответе.
На вопрос, поддерживает ли бизнес Пинчук украинскую армию, в его пресс-службе ответили утвердительно.
"Виктор и Елена Пинчук через свои фонды и компании в тесном сотрудничестве с Министерством обороны Украины и волонтерскими организациями осуществляют поиск за рубежом, закупку и поставку средств индивидуальной защиты военных и Сил территориальной обороны, в том числе медицинских препаратов и материалов, применяемых при тяжелых ранениях, в том числе реанимационных рюкзаков и т.д. Работа длится 24/7", – заявили в пресс-службе.
Также, по утверждению представителей бизнесмена, помогают военным и промышленные предприятия Пинчука.
"Более 370 противотанковых ежей и 316 шипов изготовили предприятия компании "Интерпайп" для территориальной обороны Киева, Днепра, Никополя и Новомосковска. Ежи и шипы уже развезены для обустройства оборонительных укреплений. В настоящее время работа продолжается. В сотрудничестве с оперативным штабом предприятия обеспечивают насущные нужды региональных воинских частей, подразделений терробороны. Переданы горючее, трубы, металл, бетонные блоки, плиты, гвозди, посуда, строительные материалы, термобелье и прочее. Работа продолжается", – говорится в сообщении.
На территории предприятий в Днепре, Новомосковске и Никополе обустроено 18 временных укрытий, где укрывается более 8500 человек в случае угрозы артобстрелов или авиационной бомбардировки, добавили в пресс-службе.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.