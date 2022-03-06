"Как и весь цивилизованный мир". Пинчук считает РФ агрессором, а Путина – военным преступником

Пресс-служба Пинчука заверила, что у его бизнеса нет никаких финансовых интересов в РФ Фото: Victor Pinchuk Foundation / Facebook

Пресс-служба Пинчука также заверила, что у его бизнеса нет никаких финансовых интересов в РФ.

"Еще с апреля 2019 года Россия ввела полное эмбарго на украинские трубы, а с февраля 2021 года – на железнодорожную продукцию. С 1 ноября 2018 года Виктор Пинчук лично и его компании в санкционных списках РФ", – говорится в его ответе.

На вопрос, поддерживает ли бизнес Пинчук украинскую армию, в его пресс-службе ответили утвердительно.

"Виктор и Елена Пинчук через свои фонды и компании в тесном сотрудничестве с Министерством обороны Украины и волонтерскими организациями осуществляют поиск за рубежом, закупку и поставку средств индивидуальной защиты военных и Сил территориальной обороны, в том числе медицинских препаратов и материалов, применяемых при тяжелых ранениях, в том числе реанимационных рюкзаков и т.д. Работа длится 24/7", – заявили в пресс-службе.

Также, по утверждению представителей бизнесмена, помогают военным и промышленные предприятия Пинчука.

"Более 370 противотанковых ежей и 316 шипов изготовили предприятия компании "Интерпайп" для территориальной обороны Киева, Днепра, Никополя и Новомосковска. Ежи и шипы уже развезены для обустройства оборонительных укреплений. В настоящее время работа продолжается. В сотрудничестве с оперативным штабом предприятия обеспечивают насущные нужды региональных воинских частей, подразделений терробороны. Переданы горючее, трубы, металл, бетонные блоки, плиты, гвозди, посуда, строительные материалы, термобелье и прочее. Работа продолжается", – говорится в сообщении.

На территории предприятий в Днепре, Новомосковске и Никополе обустроено 18 временных укрытий, где укрывается более 8500 человек в случае угрозы артобстрелов или авиационной бомбардировки, добавили в пресс-службе.