"Около 20 "прилетов". Оккупанты обстреляли Сумскую область с территории РФ – глава ОВА

"2 июня после 17.00 россияне со своей территории начали вести огонь из минометов по территории Миропольской общины, Сумской район", – написал он.
По словам Живицкого, зафиксировали около 20 "прилетов". Жертв и разрушений нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории и наносить авиаудары.