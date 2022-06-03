"Около 20 "прилетов". Оккупанты обстреляли Сумскую область с территории РФ – глава ОВА

"2 июня после 17.00 россияне со своей территории начали вести огонь из минометов по территории Миропольской общины, Сумской район", – написал он.

По словам Живицкого, зафиксировали около 20 "прилетов". Жертв и разрушений нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)