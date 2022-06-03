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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Около 20 "прилетов". Оккупанты обстреляли Сумскую область с территории РФ – глава ОВА

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Живицкий рассказал об обстрелах оккупантами Сумской области
Живицкий рассказал об обстрелах оккупантами Сумской области
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские войска с территории РФ 2 июня обстреляли Сумскую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram 3 июня.

"2 июня после 17.00 россияне со своей территории начали вести огонь из минометов по территории Миропольской общины, Сумской район", – написал он.

По словам Живицкого, зафиксировали около 20 "прилетов". Жертв и разрушений нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории и наносить авиаудары. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Сумская область, обстрелы, война России против Украины, миномет, Дмитрий Живицкий
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