ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

4 июня украинские военные отбили пять атак оккупантов, сбили вражеский вертолет – штаб Объединенных сил

ВСУ наносят потери оккупантам в живой силе и технике
ВСУ наносят потери оккупантам в живой силе и технике
Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Fаcebook

В субботу, 4 июня, по состоянию на 21.00 в Донецкой и Луганской областях Вооруженные силы Украины ведут бои на трех локациях. Об этом проинформировала группировка Объединенных сил в Facebook.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня пять атак врага. На трех локациях продолжаются бои. Наши отважные воины наносят российским захватчикам потери в живой силе и технике", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, за прошедшие сутки на Донбассе уничтожены три танка противника, четыре артиллерийские системы, 11 боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили боевой вертолет Ка-52 и два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", – отметили в группировке.

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/384785267010123

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По данным Генерального штаба ВСУ, 4 июня российские оккупанты использовали боевые вертолеты Ка-52 на северодонецком и бахмутском направлениях.

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили свои силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

2 мая заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что ситуация в Северодонецке напряженная, но вечером 1 июня подразделения, которые защищают город, отбили у оккупантов часть территории.

Зеленский заявил вечером 2 июня в своем обращении, что ВСУ "имеют определенные успехи в боях в Северодонецке, там сейчас наиболее жестко. Как и в городах и общинах рядом – Лисичанске, Бахмуте и других. Российская армия применяет там все имеющиеся у нее вооруженные возможности".

3 июня стало известно, что часть Северодонецка украинские военные отбили.

Теги: Россия, автомобили, армия, война, Донбасс, военные, оккупация, Вооруженные силы Украины, вертолет, вторжение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, война на Донбассе, потери России, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Шакира и Пике официально подтвердили слухи о расставании после 11 лет совместной жизни
Шакира и Пике официально подтвердили слухи о расставании после 11 лет совместной жизни
"Это то, о чем мечтаю! И так будет". Мозговая показала тату на руке в виде трезубца с мечом на фоне цветов и объяснила его значение
"Это то, о чем мечтаю! И так будет". Мозговая показала тату на руке в виде трезубца с мечом на фоне цветов и объяснила его значение
  "В бункере сдохло пуйло". Леся Никитюк вместе со Степаном Гигой спела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
  "В бункере сдохло пуйло". Леся Никитюк вместе со Степаном Гигой спела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
Бывший пресс-секретарь Зеленского вышла замуж. Фото
Бывший пресс-секретарь Зеленского вышла замуж. Фото
Metallica собрала $1 млн в поддержку Украины
Metallica собрала $1 млн в поддержку Украины
  Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут
  Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут
"В эту ужасную дату хочу, чтобы каждый из нас помолился за наших героев". Осадчая поблагодарила украинских защитников
"В эту ужасную дату хочу, чтобы каждый из нас помолился за наших героев". Осадчая поблагодарила украинских защитников
"Ты будешь самой лучшей мамой". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин показал беременную возлюбленную
"Ты будешь самой лучшей мамой". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин показал беременную возлюбленную
  Хлывнюк: Когда Pink Floyd предложила записать песню с моим вокалом, я офигел
  Хлывнюк: Когда Pink Floyd предложила записать песню с моим вокалом, я офигел G
Дмитрий ГОРДОН
Стало известно, где теперь намерена выступать замалчивающая российскую агрессию в Украине Ани Лорак
Стало известно, где теперь намерена выступать замалчивающая российскую агрессию в Украине Ани Лорак
"Мы больше не вместе". Валевская сообщила о разводе с мужем
"Мы больше не вместе". Валевская сообщила о разводе с мужем
Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам
Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам
  "Все СМИ писали мне на пять лет меньше. Мне казалось это важным". Полякова впервые озвучила свой настоящий возраст
  "Все СМИ писали мне на пять лет меньше. Мне казалось это важным". Полякова впервые озвучила свой настоящий возраст
Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле
Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле
"Главное, что мы вместе". Амадор Лопес показал свою маму
"Главное, что мы вместе". Амадор Лопес показал свою маму
  Фагот – российским журналистам, исковеркавшим его фамилию: Обычно так русские и говорят: "Извините, мы не специально. Мы на учения ехали"
  Фагот – российским журналистам, исковеркавшим его фамилию: Обычно так русские и говорят: "Извините, мы не специально. Мы на учения ехали"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь (101139)
2
Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты" (77132)
3
Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут (35385)
4
"Символ всех бабищ Рашки". Дурнев показал, как выглядит победительница конкурса в аннексированном Крыму (32666)
5
"Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ (31425)
6
"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы (30269)
7
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить – так в них легче целиться (22500)
8
Беременная Maruv на инвалидной коляске засветилась в частной клинике Киева. Ее сопровождал муж. Фото (19238)
 
 
 
 