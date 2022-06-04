4 июня украинские военные отбили пять атак оккупантов, сбили вражеский вертолет – штаб Объединенных сил

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня пять атак врага. На трех локациях продолжаются бои. Наши отважные воины наносят российским захватчикам потери в живой силе и технике", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, за прошедшие сутки на Донбассе уничтожены три танка противника, четыре артиллерийские системы, 11 боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили боевой вертолет Ка-52 и два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", – отметили в группировке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По данным Генерального штаба ВСУ, 4 июня российские оккупанты использовали боевые вертолеты Ка-52 на северодонецком и бахмутском направлениях.