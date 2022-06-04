4 июня украинские военные отбили пять атак оккупантов, сбили вражеский вертолет – штаб Объединенных сил

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня пять атак врага. На трех локациях продолжаются бои. Наши отважные воины наносят российским захватчикам потери в живой силе и технике", – говорится в сообщении.
По данным украинских военных, за прошедшие сутки на Донбассе уничтожены три танка противника, четыре артиллерийские системы, 11 боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники.
"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили боевой вертолет Ка-52 и два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", – отметили в группировке.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генерального штаба ВСУ, 4 июня российские оккупанты использовали боевые вертолеты Ка-52 на северодонецком и бахмутском направлениях.
С середины апреля оккупанты сосредоточили свои силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.
2 мая заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что ситуация в Северодонецке напряженная, но вечером 1 июня подразделения, которые защищают город, отбили у оккупантов часть территории.
Зеленский заявил вечером 2 июня в своем обращении, что ВСУ "имеют определенные успехи в боях в Северодонецке, там сейчас наиболее жестко. Как и в городах и общинах рядом – Лисичанске, Бахмуте и других. Российская армия применяет там все имеющиеся у нее вооруженные возможности".
3 июня стало известно, что часть Северодонецка украинские военные отбили.