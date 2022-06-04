4 июня в результате обстрелов оккупантами погибли шесть мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

"За 4 июня россияне убили шестерых мирных жителей Донецкой области: четырех в Веселом, одного в Адамовке и одного в Крестище. Еще девять человек получили ранения", – написал он.
Официально в регионе подтверждена гибель 470 гражданских лиц, еще 1223 получили ранения.
"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – подчеркнул Кириленко.
По данным группировки Объединенных сил ВСУ, опубликованным в Fаcebook, в субботу по состоянию на 21.00 россияне обстреляли в Луганской и Донецкой областях около 30 населенных пунктов, разрушили или повредили 24 жилых дома, детский лагерь, сельскохозяйственное предприятие и объединение "Азот" в Северодонецке Луганской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.
26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.