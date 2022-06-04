4 июня в результате обстрелов оккупантами погибли шесть мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

На Донбассе в субботу пострадали 27 гражданских объектов Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Fаcebook (архив)

"За 4 июня россияне убили шестерых мирных жителей Донецкой области: четырех в Веселом, одного в Адамовке и одного в Крестище. Еще девять человек получили ранения", – написал он.

Официально в регионе подтверждена гибель 470 гражданских лиц, еще 1223 получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – подчеркнул Кириленко.

По данным группировки Объединенных сил ВСУ, опубликованным в Fаcebook, в субботу по состоянию на 21.00 россияне обстреляли в Луганской и Донецкой областях около 30 населенных пунктов, разрушили или повредили 24 жилых дома, детский лагерь, сельскохозяйственное предприятие и объединение "Азот" в Северодонецке Луганской области.

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