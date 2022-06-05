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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Контратаки ВСУ в Северодонецке свели на нет оперативный импульс войск РФ – британская разведка

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По данным британской разведки, украинские военные предприняли контратаки в Северодонецке
По данным британской разведки, украинские военные предприняли контратаки в Северодонецке
Фото: EPA

Контратаки украинских военных в Северодонецке, вероятно, "свели на нет" оперативный импульс российских войск. Об этом в Twitter 5 июня сообщило минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"За последние 24 часа украинские силы предприняли контратаки в городе Северодонецк на востоке Украины, что, вероятно, свело на нет оперативный импульс российских сил, ранее набранный за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что российские силы, задействованные в этом районе, включают личный состав, мобилизованный из резерва террористов "ЛНР".

"Эти войска плохо оснащены и обучены, им не хватает тяжелой техники по сравнению с регулярными российскими частями. Использование прокси-пехоты для операций по зачистке городов – это российская тактика, ранее применявшаяся в Сирии, где Россия задействовала 5-й корпус сирийской армии для нападения на городские районы. Такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери, понесенные регулярными российскими силами", – заявили в министерстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Минобороны Украины сообщало 3 июня, что российские оккупанты сосредоточились на попытках окружения украинских войск в районах Северодонецка и Лисичанска. По состоянию на утро "противник при поддержке авиации ведет штурмовые действия в жилых кварталах центральной части города Северодонецка" и несет потери, отметили в ведомстве.

В вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что под прикрытием артиллерии противник вел штурмовые действия в жилых районах восточной части города, "имеет частичный успех, активные боевые действия продолжаются".

Теги: Великобритания, Луганская область, Северодонецк, разведка, война России против Украины
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