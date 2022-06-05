Контратаки ВСУ в Северодонецке свели на нет оперативный импульс войск РФ – британская разведка

"За последние 24 часа украинские силы предприняли контратаки в городе Северодонецк на востоке Украины, что, вероятно, свело на нет оперативный импульс российских сил, ранее набранный за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что российские силы, задействованные в этом районе, включают личный состав, мобилизованный из резерва террористов "ЛНР".

"Эти войска плохо оснащены и обучены, им не хватает тяжелой техники по сравнению с регулярными российскими частями. Использование прокси-пехоты для операций по зачистке городов – это российская тактика, ранее применявшаяся в Сирии, где Россия задействовала 5-й корпус сирийской армии для нападения на городские районы. Такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери, понесенные регулярными российскими силами", – заявили в министерстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 June 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/Sy8NG76Fa8 — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) June 5, 2022