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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне принудительно вывезли часть жителей Северодонецка – ВГА

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До начала штурма в Северодонецке оставалось около 13 тыс. жителей
До начала штурма в Северодонецке оставалось около 13 тыс. жителей
Фото: EPA

Российские оккупанты принудительно вывезли часть населения Северодонецка (Луганская область) из занятых районов. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк в эфире телемарафона.

Он сообщил, что до начала штурма в городе оставалось около 13 тыс. жителей.

"С учетом того, что уже третьи сутки идут постоянные уличные бои, то население, которое было, оно остается. За исключением небольшой части, которую оркам удалось принудительно вывезти из города на оккупированные территории", – отметил Стрюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Минобороны Украины сообщало 3 июня, что российские оккупанты сосредоточились на попытках окружения украинских войск в районах Северодонецка и Лисичанска. По состоянию на утро "противник при поддержке авиации ведет штурмовые действия в жилых кварталах центральной части города Северодонецка" и несет потери, отметили в ведомстве.

В вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что под прикрытием артиллерии противник вел штурмовые действия в жилых районах восточной части города, "имеет частичный успех, активные боевые действия продолжаются".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Луганская область, война, Северодонецк, война России против Украины, Александр Стрюк
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