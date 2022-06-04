Россияне принудительно вывезли часть жителей Северодонецка – ВГА

До начала штурма в Северодонецке оставалось около 13 тыс. жителей Фото: EPA

Он сообщил, что до начала штурма в городе оставалось около 13 тыс. жителей.

"С учетом того, что уже третьи сутки идут постоянные уличные бои, то население, которое было, оно остается. За исключением небольшой части, которую оркам удалось принудительно вывезти из города на оккупированные территории", – отметил Стрюк.

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