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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк, ведут наступление на Славянск и активную оборону под Харьковом – Генштаб ВСУ

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Украинские военные отбили семь атак врага на донецком и луганском направлениях
Украинские военные отбили семь атак врага на донецком и луганском направлениях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты ведут наступление по нескольким направлениям, а также продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру, на Донбассе идут интенсивные бои. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 6 июня.

На слобожанском направлении оккупанты обстреливают украинские войска из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. В Генштабе отметили, что для поддержки наступления россияне усиленно восстанавливают транспортную инфраструктуру и наводят понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях.

На харьковском направлении оккупанты ведут активную оборону, сосредоточились на удержании занятых рубежей, укрепляют свои позиции. Интенсивно обстреливают украинские позиции из артиллерии и минометов. Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Базилевка, Кутузовка и Петровское.

На славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на продолжении наступательных действий в направлении Славянска. Враг обстрелял из артиллерии разного калибра гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье, Дубровно, Новая Дмитровка и Курулька.

На донецком направлении подразделения агрессора ведут огонь по украинским позициям вдоль всей линии столкновения. Враг нанес ракетно-авиационные удары по Славянску, Лисичанску и Орехову.

На лиманском направлении при поддержке артиллерии противник ведет наступательные действия в районе Святогорска. Также враг ведет штурмовые действия в направлении населенных пунктов Щурово и Старый Караван. И там, и там продолжаются боевые действия.

На северодонецком направлении враг обстреливал украинские войска из минометов и артиллерийских систем разного типа. Пострадала также гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Метелкино, Боровское, Устиновка, Тошковка и других. Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк.

На бахмутском направлении противник вел обстрелы украинских позиций из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Золотое, Орехово, Горское, Врубовка, Клиново, Белогоровка, Покровское и Роты. Применил штурмовую и армейскую авиацию для авиаударов недалеко от Бахмута и Берестово. Вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Николаевка. Враг понес значительные потери, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

"За минувшие сутки на донецком и луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены четыре танка, три артиллерийских системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат", – отметили в Генштабе. 

На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Никольского, Золотой Нивы и Полтавки.

На волынском и полесском направлениях существенных изменений в обстановке нет. В Генштабе отметили, что на территории Беларуси, вдоль границы с Украиной, остаются отдельные подразделения войск РФ, имеющие на вооружении комплексы "Искандер-М", "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации

На северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Черниговской и Сумской областей Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/333708695608882

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

28 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

Теги: Беларусь, Славянск, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, Северодонецк, Святогорск, ВСУ, обстрелы, авиаудар, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
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