Россияне контролировали 70% Северодонецка, их отбросили, сейчас город поделен пополам – Гайдай

Он подчеркнул, что заявления российских пропагандистов о том, что РФ полностью захватила город, не соответствуют действительности.
"Да, у нас была действительно тяжелая ситуация, россияне контролировали процентов 70 города, но в течение последних двух дней их откинули, город сейчас поделен условно пополам", – сказал Гайдай.
По его словам, складывается впечатление, что россияне "сами поверили в свою пропаганду", из-за чего потеряли огромное количество личного состава. Кроме того, украинские военные захватили около восьми оккупантов в плен.
По информации Гайдая, российская армия в Украине получила задачу до 10 июня или захватить полностью Северодонецк, или перерезать трассу Лисичанск – Бахмут и взять ее под контроль.
"Сейчас огромное количество сил, все, что у них было, все резервы брошены именно на выполнение этих двух задач", – сказал чиновник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Северодонецк и Лисичанск – последние крупные города в Луганской области, которые не может захватить РФ. Российское военное руководство бросает все доступные ресурсы на их захват, чтобы объявить "победу" в Луганской области, пояснял американский Институт исследования войны.
До войны в Северодонецке проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах оставалось 15 тыс. местных жителей. С начала войны там умерло около 1,5 тыс. человек.
Утром 30 мая Гайдай сообщал, что оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, а потом продвинулись вглубь города.
По состоянию на 31 мая Северодонецк не был окружен, но большая его часть находилась уже под контролем россиян, информировал Гайдай. По его данным, в Северодонецке повреждено 90% жилого фонда. Вечером 1 июня Генштаб сообщил, что российские оккупанты установили контроль над восточной частью города.
2 мая заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что ситуация в Северодонецке напряженная, но вечером 1 июня подразделения, которые защищают город, отбили у оккупантов часть территории.
Зеленский заявил вечером 2 июня в своем обращении, что ВСУ "имеют определенные успехи в боях в Северодонецке, там сейчас наиболее жестко. Как и в городах и общинах рядом – Лисичанске, Бахмуте и других. Российская армия применяет там все имеющиеся у нее вооруженные возможности".
Утром 5 июня Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты при поддержке артиллерии продолжают штурм в Северодонецке, контролируют восточную часть города.
По информации британской разведки на утро 5 июня, контратаки украинских военных в Северодонецке за последние сутки, вероятно, "свели на нет" оперативный импульс российских войск.