Россияне контролировали 70% Северодонецка, их отбросили, сейчас город поделен пополам – Гайдай

В результате контратак украинские военные сейчас контролируют около половины Северодонецка Фото: EPA (архив)

Он подчеркнул, что заявления российских пропагандистов о том, что РФ полностью захватила город, не соответствуют действительности.

"Да, у нас была действительно тяжелая ситуация, россияне контролировали процентов 70 города, но в течение последних двух дней их откинули, город сейчас поделен условно пополам", – сказал Гайдай.

По его словам, складывается впечатление, что россияне "сами поверили в свою пропаганду", из-за чего потеряли огромное количество личного состава. Кроме того, украинские военные захватили около восьми оккупантов в плен.

По информации Гайдая, российская армия в Украине получила задачу до 10 июня или захватить полностью Северодонецк, или перерезать трассу Лисичанск – Бахмут и взять ее под контроль.

"Сейчас огромное количество сил, все, что у них было, все резервы брошены именно на выполнение этих двух задач", – сказал чиновник.

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