На нескольких направлениях оккупанты ведут наступательные и штурмовые действия, несут потери – Генштаб ВСУ

"На славянском направлении усилия противника сосредоточены на продолжении наступления в направлении населенного пункта Славянск. [...] Оккупанты безуспешно пытались вести наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Довгенькое [Харьковской области]", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что на лиманском направлении противник при поддержке артиллерии "возобновил наступление в районе населенного пункта Святогорск, имеет значительные потери в живой силе, вооружении и технике".
"Ведет штурмовые действия в направлении населенного пункта Старый Караван. Боевые действия продолжаются. На северодонецком направлении враг обстреливал подразделения наших войск и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня", – отметили в Генштабе ВСУ.
По его данным, возле Бахмута и Берестового оккупанты применили штурмовую и армейскую авиацию, а возле Белогоровки и Николаевки вели штурмовые действия.
"Враг понес значительные потери в живой силе и технике. Удачи не имеет, боевые действия продолжаются. На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. [...] Наносил удары с самолетов оперативно-тактической и армейской авиации вблизи Новоселовки, Нью-Йорка, Марьинки и Каменского", – объяснили в ВСУ.
Штурмовые действия оккупантов "с целью восстановления ранее утраченного положения" ВСУ зафиксировали и в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области.
"После огневого поражения силами обороны Украины отошли на ранее занятые позиции", – подчеркнули в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.