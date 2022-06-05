На нескольких направлениях оккупанты ведут наступательные и штурмовые действия, несут потери – Генштаб ВСУ

"На славянском направлении усилия противника сосредоточены на продолжении наступления в направлении населенного пункта Славянск. [...] Оккупанты безуспешно пытались вести наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Довгенькое [Харьковской области]", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на лиманском направлении противник при поддержке артиллерии "возобновил наступление в районе населенного пункта Святогорск, имеет значительные потери в живой силе, вооружении и технике".

"Ведет штурмовые действия в направлении населенного пункта Старый Караван. Боевые действия продолжаются. На северодонецком направлении враг обстреливал подразделения наших войск и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня", – отметили в Генштабе ВСУ.

По его данным, возле Бахмута и Берестового оккупанты применили штурмовую и армейскую авиацию, а возле Белогоровки и Николаевки вели штурмовые действия.

"Враг понес значительные потери в живой силе и технике. Удачи не имеет, боевые действия продолжаются. На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. [...] Наносил удары с самолетов оперативно-тактической и армейской авиации вблизи Новоселовки, Нью-Йорка, Марьинки и Каменского", – объяснили в ВСУ.

Штурмовые действия оккупантов "с целью восстановления ранее утраченного положения" ВСУ зафиксировали и в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области.

"После огневого поражения силами обороны Украины отошли на ранее занятые позиции", – подчеркнули в Генштабе.

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