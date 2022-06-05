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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На нескольких направлениях оккупанты ведут наступательные и штурмовые действия, несут потери – Генштаб ВСУ

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ВСУ успешно обороняются
ВСУ успешно обороняются
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

Российские оккупанты пытаются атаковать позиции Вооруженных сил Украины в Харьковской области, на Донбассе и на юге. Об этом 5 июня проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб ВСУ.

"На славянском направлении усилия противника сосредоточены на продолжении наступления в направлении населенного пункта Славянск. [...] Оккупанты безуспешно пытались вести наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Довгенькое [Харьковской области]", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что на лиманском направлении противник при поддержке артиллерии "возобновил наступление в районе населенного пункта Святогорск, имеет значительные потери в живой силе, вооружении и технике".

"Ведет штурмовые действия в направлении населенного пункта Старый Караван. Боевые действия продолжаются. На северодонецком направлении враг обстреливал подразделения наших войск и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня", – отметили в Генштабе ВСУ.

По его данным, возле Бахмута и Берестового оккупанты применили штурмовую и армейскую авиацию, а возле Белогоровки и Николаевки вели штурмовые действия.

"Враг понес значительные потери в живой силе и технике. Удачи не имеет, боевые действия продолжаются. На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. [...] Наносил удары с самолетов оперативно-тактической и армейской авиации вблизи Новоселовки, Нью-Йорка, Марьинки и Каменского", – объяснили в ВСУ.

Штурмовые действия оккупантов "с целью восстановления ранее утраченного положения" ВСУ зафиксировали и в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области.

"После огневого поражения силами обороны Украины отошли на ранее занятые позиции", – подчеркнули в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/333318498981235

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.

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