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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки украинские военные уничтожили около 100 оккупантов, пять танков и восемь беспилотников – Генштаб

Российских танков в Украине становится все меньше
Российских танков в Украине становится все меньше
Фото: EPA

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 31 150 человек. Об этом 5 июня сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 100 захватчиков.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 1381 (+5);
  • боевые бронированные машины – 3392 (+13);
  • артиллерийские системы –  686 (+6);
  • РСЗО – 207;
  • средства ПВО – 95;
  • самолеты – 210;
  • вертолеты – 175;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня –  548 (+8);
  • крылатые ракеты – 122;
  • корабли/катера – 13;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2360 (+23);
  • специальная техника –  53 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении", – говорится в сообщении.

Генштаб не внес в суточную сводку информацию о сбитых самолете, вертолете и четырех крылатых ракетах оккупантов, о которых сообщили Воздушные силы ВСУ, но отметил, что данные о потерях врага уточняются. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/333029402343478

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивные – в районе Северодонецка Луганской области), в Харьковской области и в южной части страны.

Теги: Генштаб ВСУ, танки, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, потери России, погибшие российские военные
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