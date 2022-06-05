За сутки украинские военные уничтожили около 100 оккупантов, пять танков и восемь беспилотников – Генштаб

Другие потери оккупантов составили:
"Наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении", – говорится в сообщении.
Генштаб не внес в суточную сводку информацию о сбитых самолете, вертолете и четырех крылатых ракетах оккупантов, о которых сообщили Воздушные силы ВСУ, но отметил, что данные о потерях врага уточняются.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивные – в районе Северодонецка Луганской области), в Харьковской области и в южной части страны.