За сутки украинские военные уничтожили около 100 оккупантов, пять танков и восемь беспилотников – Генштаб

Российских танков в Украине становится все меньше Фото: EPA

Другие потери оккупантов составили:

танки – 1381 (+5);

боевые бронированные машины – 3392 (+13);

артиллерийские системы – 686 (+6);

РСЗО – 207;

средства ПВО – 95;

самолеты – 210;

вертолеты – 175;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8);

крылатые ракеты – 122;

корабли/катера – 13;

автомобильная техника и автоцистерны – 2360 (+23);

специальная техника – 53 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении", – говорится в сообщении.

Генштаб не внес в суточную сводку информацию о сбитых самолете, вертолете и четырех крылатых ракетах оккупантов, о которых сообщили Воздушные силы ВСУ, но отметил, что данные о потерях врага уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)