"Постараются уравнять Луганскую область с землей". Гайдай рассказал о двух задачах, которые стоят перед армией оккупантов

Видеозапись эфира опубликована в его Telegram.
По состоянию на вечер, ВСУ зачистили от оккупантов половину Северодонецка, рассказал Гайдай.
"Из перехватов мы понимаем, что командующий армией РФ получил две задачи – к 10 июня захватить Северодонецк и полностью контролировать трассу Лисичанск – Бахмут… Они постараются уравнять Луганскую область с землей", – отметил руководитель ОВА.
По словам Гайдая, в Северодонецке остаются около 15 тыс. человек (до войны в Северодонецке проживало около 106 тыс. человек), их эвакуация пока невозможна.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Северодонецк и Лисичанск – последние крупные города в Луганской области, которые не может захватить РФ. Российское военное руководство бросает все доступные ресурсы на их захват, чтобы объявить "победу" в Луганской области, пояснял американский Институт исследования войны.
Утром 30 мая Гайдай сообщал, что оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, а потом продвинулись вглубь города.
По состоянию на 31 мая Северодонецк не был окружен, но большая его часть находилась уже под контролем россиян, информировал Гайдай. По его данным, в Северодонецке повреждено 90% жилого фонда. Вечером 1 июня Генштаб сообщил, что российские оккупанты установили контроль над восточной частью города.
2 мая заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что ситуация в Северодонецке напряженная, но вечером 1 июня подразделения, которые защищают город, отбили у оккупантов часть территории.
Президент Владимир Зеленский заявил вечером 2 июня в своем обращении, что ВСУ "имеют определенные успехи в боях в Северодонецке, там сейчас наиболее жестко. Как и в городах и общинах рядом – Лисичанске, Бахмуте и других. Российская армия применяет там все имеющиеся у нее вооруженные возможности".
Утром 5 июня Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты при поддержке артиллерии продолжают штурм в Северодонецке, контролируют восточную часть города.
По информации британской разведки на утро 5 июня, контратаки украинских военных в Северодонецке за последние сутки, вероятно, "свели на нет" оперативный импульс российских войск.