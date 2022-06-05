"Постараются уравнять Луганскую область с землей". Гайдай рассказал о двух задачах, которые стоят перед армией оккупантов

Видеозапись эфира опубликована в его Telegram.

По состоянию на вечер, ВСУ зачистили от оккупантов половину Северодонецка, рассказал Гайдай.

"Из перехватов мы понимаем, что командующий армией РФ получил две задачи – к 10 июня захватить Северодонецк и полностью контролировать трассу Лисичанск – Бахмут… Они постараются уравнять Луганскую область с землей", – отметил руководитель ОВА.

По словам Гайдая, в Северодонецке остаются около 15 тыс. человек (до войны в Северодонецке проживало около 106 тыс. человек), их эвакуация пока невозможна.

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