В ходе визита в Запорожскую область Зеленский пообщался с беженцами и побывал на позициях ВСУ

"Зеленский посетил передовые позиции украинских военных, [...] ознакомился с оперативной обстановкой на переднем крае обороны, [...] пообщался с военнослужащими и вручил им награды и ценные подарки", – говорится в сообщении.

Также президент побывал в санатории-профилактории, где находятся украинцы, эвакуировавшиеся из-за российской агрессии.

"Понимаю, что все хотят вернуться домой. И это жилье, каким бы оно ни было удобным, нельзя сравнить с собственным домом. Лучше, чем дома, нет нигде... У нас нет сомнений, что мы освободим все временно оккупированные города. Это обязательно будет", – заявил Зеленский.

В ходе общения с вынужденными переселенцами поднимались такие вопросы, как восстановление утраченных документов и оформление свидетельств о смерти родственников (это, в частности, волнует выехавших из Мариуполя), а также об обеспечении жильем, отметили в ОП.

"Глава государства подарил маленьким переселенцам, которые проживают в профилактории, планшеты. В частности, подарок получил восьмилетний Егор Кравцов, который вел дневник во время пребывания под обстрелами в городе Мариуполе. Записи мальчика были опубликованы в соцсетях и получили название "Мариупольский дневник", – говорится в публикации пресс-службы Зеленского.

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Визит в Запорожскую область стал для Зеленского вторым выездом за пределы Киевской области с начала открытого вторжения России. Первым регионом, который посетил президент, стала 29 мая Харьковская область.