Зеленский об убитых оккупантами детях: Все были бы живы, если бы один человек в Москве не устроил катастрофу

"Сегодня в нашей стране поминали детей, погибших от российской агрессии. [...] 261 ребенок. Именно столько украинских детей потеряли жизнь по вине России. Но это официальное число. Чем больше будем узнавать тех, кто был похоронен на оккупированной территории, тем большим, к сожалению, может стать количество имен в этом списке. Читать его – страшно. Год рождения, место жительства, обстоятельства гибели... Все они были бы сейчас живы, если бы всего один человек в Москве не устроил эту катастрофу", – сказал он.
Президент Украины почеркнул, что "это уже не исправить, потому что эта война уже продолжается".
"Но в любой момент можно остановить страшные последствия этой войны. Российская армия может перестать сжигать церкви. Российская армия может перестать разрушать города. Российская армия может перестать убивать детей. Если один человек в Москве просто отдаст такой приказ. И тот факт, что такого приказа до сих пор нет, является очевидным унижением для всего мира", – считает Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока.
Зеленский неоднократно выражал готовность к переговорам с Путиным.
27 марта в интервью российским СМИ Зеленский призвал Путина "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на следующий день сказал, что сейчас встреча президентов Украины и России будет "контрпродуктивной".
23 апреля Зеленский снова заявил о готовности ко встрече с Путиным. "Я настаивал с самого начала на переговорах с лидером РФ, потому что считаю, что любой формат по поводу встреч через посредников из России или передачи той или иной информации лидеру РФ через дружественные страны, я считаю, не даст желаемого результата", – сказал он.
В начале мая Зеленский заявил, что без прекращения огня встречи с Путиным не будет. "Он лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня, и желательно публичные", – отметил президент Украины.
В интервью Rai 1, опубликованном 13 мая, Зеленский сказал, что готов провести переговоры тет-а-тет с Путиным, но без его посредников и на условиях диалога.
28 мая в ходе телефонного разговора к прямым переговорам с Зеленским призывали Путина канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.