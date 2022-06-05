Зеленский об убитых оккупантами детях: Все были бы живы, если бы один человек в Москве не устроил катастрофу

"Сегодня в нашей стране поминали детей, погибших от российской агрессии. [...] 261 ребенок. Именно столько украинских детей потеряли жизнь по вине России. Но это официальное число. Чем больше будем узнавать тех, кто был похоронен на оккупированной территории, тем большим, к сожалению, может стать количество имен в этом списке. Читать его – страшно. Год рождения, место жительства, обстоятельства гибели... Все они были бы сейчас живы, если бы всего один человек в Москве не устроил эту катастрофу", – сказал он.

Президент Украины почеркнул, что "это уже не исправить, потому что эта война уже продолжается".

"Но в любой момент можно остановить страшные последствия этой войны. Российская армия может перестать сжигать церкви. Российская армия может перестать разрушать города. Российская армия может перестать убивать детей. Если один человек в Москве просто отдаст такой приказ. И тот факт, что такого приказа до сих пор нет, является очевидным унижением для всего мира", – считает Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)