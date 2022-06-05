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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский об убитых оккупантами детях: Все были бы живы, если бы один человек в Москве не устроил катастрофу

Зеленский: Российская армия может перестать убивать детей, если один человек отдаст приказ
Зеленский: Российская армия может перестать убивать детей, если один человек отдаст приказ
Фото: president.gov.ua

В гибели украинских детей в ходе масштабного вторжения российской армии виновен президент России Владимир Путин. Это следует из заявления президента Украины Владимира Зеленского в видеообращении по итогам 4 июня, ролик опубликован в Fаcebook Офиса президента.

"Сегодня в нашей стране поминали детей, погибших от российской агрессии. [...] 261 ребенок. Именно столько украинских детей потеряли жизнь по вине России. Но это официальное число. Чем больше будем узнавать тех, кто был похоронен на оккупированной территории, тем большим, к сожалению, может стать количество имен в этом списке. Читать его – страшно. Год рождения, место жительства, обстоятельства гибели... Все они были бы сейчас живы, если бы всего один человек в Москве не устроил эту катастрофу", – сказал он.

Президент Украины почеркнул, что "это уже не исправить, потому что эта война уже продолжается".

"Но в любой момент можно остановить страшные последствия этой войны. Российская армия может перестать сжигать церкви. Российская армия может перестать разрушать города. Российская армия может перестать убивать детей. Если один человек в Москве просто отдаст такой приказ. И тот факт, что такого приказа до сих пор нет, является очевидным унижением для всего мира", – считает Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/745804629762736/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока.

Зеленский неоднократно выражал готовность к переговорам с Путиным.

27 марта в интервью российским СМИ Зеленский призвал Путина "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на следующий день сказал, что сейчас встреча президентов Украины и России будет "контрпродуктивной".

23 апреля Зеленский снова заявил о готовности ко встрече с Путиным. "Я настаивал с самого начала на переговорах с лидером РФ, потому что считаю, что любой формат по поводу встреч через посредников из России или передачи той или иной информации лидеру РФ через дружественные страны, я считаю, не даст желаемого результата", – сказал он.

В начале мая Зеленский заявил, что без прекращения огня встречи с Путиным не будет. "Он лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня, и желательно публичные", – отметил президент Украины.

В интервью Rai 1, опубликованном 13 мая, Зеленский сказал, что готов провести переговоры тет-а-тет с Путиным, но без его посредников и на условиях диалога.

28 мая в ходе телефонного разговора к прямым переговорам с Зеленским призывали Путина канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, Москва, агрессия, катастрофа, вторжение, дети, Владимир Зеленский, война России против Украины, ребенок, погибшие, российские оккупанты
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