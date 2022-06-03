Бульвар Шоубиз
 
03 июня, 2022
 
Новости

Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сенцов: Серебренников это не прямой враг, но и не прямой друг
Сенцов: Серебренников – это не прямой враг, но и не прямой друг
Фото: Oleg Sentsov / Facebook

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов, который после масштабного вторжения России служит в Вооруженных силах Украины, в интервью изданию Deutsche Welle заявил, что кровь убитых российскими оккупантами украинцев – в том числе и на руках его российского коллеги Кирилла Серебренникова, который на Каннском кинофестивале призвал помогать российским солдатам, напавшим на Украину.

"Надо понимать, что Серебренников  это российский режиссер, не украинский, он смотрит со своей точки зрения – и все. Это не прямой враг, но и не прямой друг. Надо не обращать на это [заявление] внимания, как по мне, – сказал Сенцов. – Россия несет ответственность за все преступления. Кровь убитых детей Бучи, замученных мужчин и изнасилованных женщин – на руках каждого россиянина. Тех, кто это сделал, тех, кто их туда послал, тех, кто это поддерживает, и тех, кто промолчал. И того Кирилла Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам. Для меня кровь невинных жертв  на их руках. Им никогда не отмыться от этого. И что бы они там ни говорили, для меня это уже закрытый вопрос". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сенцов родился в 1976 году в Симферополе.

25 августа 2015 года он был приговорен в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

Вернулся в Украину из колонии в РФ Сенцов 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

20 февраля 2022 года Сенцов говорил, что в случае нападения РФ на Украину он пойдет воевать. 14 марта режиссер сообщил, что защищает столицу Украины от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ.

В настоящее время он защищает Украину от наступления российских войск в Луганской области. 

Серебренников,  который в конце марта 2022 года переехал из России во Францию, 19 мая презентовал в Каннах свою новую картину, а накануне презентации заявил о необходимости оказывать поддержку семьям погибших в Украине российских оккупантов, как это делает он сам. Также режиссер призвал снять санкции с российского бизнесмена Романа Абрамовича. За день до этого он выступил на кинофестивале с призывом "сделать все возможное, чтобы война закончилась и мирная жизнь вернулась в Европу".

Теги: Каннский кинофестиваль, Олег Сенцов, война России против Украины, Кирилл Серебренников
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Елена ПОСКАННАЯ
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Елена ПОСКАННАЯ
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы больше не вместе". Валевская сообщила о разводе с мужем
"Мы больше не вместе". Валевская сообщила о разводе с мужем
Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам
Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам
  "Все СМИ писали мне на пять лет меньше. Мне казалось это важным". Полякова впервые озвучила свой настоящий возраст
  "Все СМИ писали мне на пять лет меньше. Мне казалось это важным". Полякова впервые озвучила свой настоящий возраст
Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле
Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле
"Главное, что мы вместе". Амадор Лопес показал свою маму
"Главное, что мы вместе". Амадор Лопес показал свою маму
  Фагот – российским журналистам, исковеркавшим его фамилию: Обычно так русские и говорят: "Извините, мы не специально. Мы на учения ехали"
  Фагот – российским журналистам, исковеркавшим его фамилию: Обычно так русские и говорят: "Извините, мы не специально. Мы на учения ехали"
  Жураковская о певицах, работавших в РФ: Жертвуют из своих миллионных гонораров. А сколько они сделали, чтобы в Украину зашла российская армия?
  Жураковская о певицах, работавших в РФ: Жертвуют из своих миллионных гонораров. А сколько они сделали, чтобы в Украину зашла российская армия?
  Хлывнюк рассказал, как пришла идея спеть "Ой, у лузі червона калина" на Софийской площади
  Хлывнюк рассказал, как пришла идея спеть "Ой, у лузі червона калина" на Софийской площади
Дмитрий ГОРДОН
"Нужно не только победить Россию, нужно добиться смены режима". Сенцов рассказал, сколько будет длиться война против российских оккупантов
"Нужно не только победить Россию, нужно добиться смены режима". Сенцов рассказал, сколько будет длиться война против российских оккупантов
  "Думи". Дорофеева и Пивоваров записали дуэтную песню по мотивам творчества Тараса Шевченко. Видео
  "Думи". Дорофеева и Пивоваров записали дуэтную песню по мотивам творчества Тараса Шевченко. Видео
  Жураковская о Лознице: Ему не нужно позиционировать себя как украинского режиссера
  Жураковская о Лознице: Ему не нужно позиционировать себя как украинского режиссера
Меган Маркл пришла на празднование 70-летия правления Елизаветы II в декольтированном платье
Меган Маркл пришла на празднование 70-летия правления Елизаветы II в декольтированном платье
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить так в них легче целиться
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить – так в них легче целиться
  Mamarika рассказала, почему ее муж не пошел служить в тероборону
  Mamarika рассказала, почему ее муж не пошел служить в тероборону
В Испании нашли мертвой бывшую принцессу Катара
В Испании нашли мертвой бывшую принцессу Катара
Пес Патрон встретился во Львове с котом, который живет в мэрии. Фото
Пес Патрон встретился во Львове с котом, который живет в мэрии. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 