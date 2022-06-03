Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам

"Надо понимать, что Серебренников – это российский режиссер, не украинский, он смотрит со своей точки зрения – и все. Это не прямой враг, но и не прямой друг. Надо не обращать на это [заявление] внимания, как по мне, – сказал Сенцов. – Россия несет ответственность за все преступления. Кровь убитых детей Бучи, замученных мужчин и изнасилованных женщин – на руках каждого россиянина. Тех, кто это сделал, тех, кто их туда послал, тех, кто это поддерживает, и тех, кто промолчал. И того Кирилла Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам. Для меня кровь невинных жертв – на их руках. Им никогда не отмыться от этого. И что бы они там ни говорили, для меня это уже закрытый вопрос".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сенцов родился в 1976 году в Симферополе.

25 августа 2015 года он был приговорен в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

Вернулся в Украину из колонии в РФ Сенцов 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

20 февраля 2022 года Сенцов говорил, что в случае нападения РФ на Украину он пойдет воевать. 14 марта режиссер сообщил, что защищает столицу Украины от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ.

В настоящее время он защищает Украину от наступления российских войск в Луганской области.

Серебренников, который в конце марта 2022 года переехал из России во Францию, 19 мая презентовал в Каннах свою новую картину, а накануне презентации заявил о необходимости оказывать поддержку семьям погибших в Украине российских оккупантов, как это делает он сам. Также режиссер призвал снять санкции с российского бизнесмена Романа Абрамовича. За день до этого он выступил на кинофестивале с призывом "сделать все возможное, чтобы война закончилась и мирная жизнь вернулась в Европу".