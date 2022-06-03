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03 июня, 2022
 
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"Нужно не только победить Россию, нужно добиться смены режима". Сенцов рассказал, сколько будет длиться война против российских оккупантов

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Сенцов: Нам нужно оказывать давление на Россию, добиться смены режима
Сенцов: Нам нужно оказывать давление на Россию, добиться смены режима
Фото: Oleg Sentsov / Facebook

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов, который после масштабного вторжения России служит в Вооруженных силах Украины, в интервью изданию Deutsche Welle высказал предположение, что война Украины против российских оккупантов может затянуться на два или три года.

"По вашим ощущениям, сколько еще может длиться эта война?" – спросили у Сенцова журналисты.

"Прогнозы делать тяжело, я думаю, два-три года – к этому надо готовиться. Раньше это вряд ли произойдет, потому что нам нужно не только победить здесь, остановить Россию, освободить территорию, нам нужно оказывать давление на Россию, добиться смены режима. Потому что иначе это будет проблема", – заявил Сенцов.

По словам режиссера, в случае просто государственного переворота в РФ и смены российского президента Владимира Путина на условно секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева или министра обороны РФ Сергея Шойгу ситуация для Украины не изменится, а Россия по-прежнему будет нести угрозу. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сенцов родился в 1976 году в Симферополе.

25 августа 2015 года он был приговорен в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

Вернулся в Украину из колонии в РФ Сенцов 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

20 февраля 2022 года Сенцов говорил, что в случае нападения РФ на Украину он пойдет воевать. 14 марта режиссер сообщил, что защищает столицу Украины от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ.

В настоящее время он защищает Украину от наступления российских войск в Луганской области. 

Теги: Владимир Путин, Сергей Шойгу, Олег Сенцов, Николай Патрушев, война России против Украины
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