"Нужно не только победить Россию, нужно добиться смены режима". Сенцов рассказал, сколько будет длиться война против российских оккупантов

"По вашим ощущениям, сколько еще может длиться эта война?" – спросили у Сенцова журналисты.
"Прогнозы делать тяжело, я думаю, два-три года – к этому надо готовиться. Раньше это вряд ли произойдет, потому что нам нужно не только победить здесь, остановить Россию, освободить территорию, нам нужно оказывать давление на Россию, добиться смены режима. Потому что иначе это будет проблема", – заявил Сенцов.
По словам режиссера, в случае просто государственного переворота в РФ и смены российского президента Владимира Путина на условно секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева или министра обороны РФ Сергея Шойгу ситуация для Украины не изменится, а Россия по-прежнему будет нести угрозу.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сенцов родился в 1976 году в Симферополе.
25 августа 2015 года он был приговорен в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.
Вернулся в Украину из колонии в РФ Сенцов 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.
20 февраля 2022 года Сенцов говорил, что в случае нападения РФ на Украину он пойдет воевать. 14 марта режиссер сообщил, что защищает столицу Украины от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ.
В настоящее время он защищает Украину от наступления российских войск в Луганской области.