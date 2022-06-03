"Нужно не только победить Россию, нужно добиться смены режима". Сенцов рассказал, сколько будет длиться война против российских оккупантов

"По вашим ощущениям, сколько еще может длиться эта война?" – спросили у Сенцова журналисты.

"Прогнозы делать тяжело, я думаю, два-три года – к этому надо готовиться. Раньше это вряд ли произойдет, потому что нам нужно не только победить здесь, остановить Россию, освободить территорию, нам нужно оказывать давление на Россию, добиться смены режима. Потому что иначе это будет проблема", – заявил Сенцов.

По словам режиссера, в случае просто государственного переворота в РФ и смены российского президента Владимира Путина на условно секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева или министра обороны РФ Сергея Шойгу ситуация для Украины не изменится, а Россия по-прежнему будет нести угрозу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)