  Mamarika рассказала, почему ее муж не пошел служить в тероборону

"Много звезд-мужчин пошли в тероборону или ВСУ. Не думал Сергей пойти защищать страну?" – спросила у певицы журналистка.
"Он постоянно над этим думал. На самом деле, он на своем фронте. Те деньги, которые мы собираем, – это очень мощно. Мне кажется, здесь от нас больше пользы. И от меня, и от Сергея, – сказала певица. – Он много волонтерил, когда я была в Польше, а он в Одессе. Делал и до сих пор делает благотворительные стримы, собирает деньги на ВСУ. У нас сейчас запланирован ряд концертов, где я пою, а он ведущий. Мне кажется, это польза. Это важный фронт и хочется, чтобы он не был недооценен".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
MamaRika и Середа зарегистрировали брак в марте 2020 года. 2 августа MamaRika родила сына.
Когда РФ напала на Украину, MamaRika, которая жила в Киевской области, с мужем и сыном переехала в Одессу. Позже певица с ребенком отправилась в Молдову, затем в Румынию, а уже оттуда вылетела в Польшу. Ее супруг остался в Украине. 3 мая артистка сообщила, что воссоединилась с мужем, вернувшись в Украину.