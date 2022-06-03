Бульвар Шоубиз
 
03 июня, 2022
 
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Mamarika рассказала, почему ее муж не пошел служить в тероборону

 
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MamaRika об их с мужем благотворительной деятельности: Мне кажется, здесь от нас больше пользы
MamaRika об их с мужем благотворительной деятельности: Мне кажется, здесь от нас больше пользы
Фото: mamarika_official / Instagram

Украинская певица Mamarika1 июня в эфире канала "Украина" рассказала, почему ее муж, украинский актер и продюсер Сергей Середа не пошел служить в тероборону.

"Много звезд-мужчин пошли в тероборону или ВСУ. Не думал Сергей пойти защищать страну?"  спросила у певицы журналистка.

"Он постоянно над этим думал. На самом деле, он на своем фронте. Те деньги, которые мы собираем,  это очень мощно. Мне кажется, здесь от нас больше пользы. И от меня, и от Сергея, – сказала певица. – Он много волонтерил, когда я была в Польше, а он в Одессе. Делал и до сих пор делает благотворительные стримы, собирает деньги на ВСУ. У нас сейчас запланирован ряд концертов, где я пою, а он ведущий. Мне кажется, это польза. Это важный фронт  и хочется, чтобы он не был недооценен". 

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

MamaRika и Середа зарегистрировали брак в марте 2020 года. 2 августа MamaRika родила сына

Когда РФ напала на Украину, MamaRika, которая жила в Киевской области, с мужем и сыном переехала в Одессу. Позже певица с ребенком отправилась в Молдову, затем в Румынию, а уже оттуда вылетела в Польшу. Ее супруг остался в Украине. 3 мая артистка сообщила, что воссоединилась с мужем, вернувшись в Украину. 

Теги: ВСУ, территориальная оборона, война России против Украины, MamaRika, Сергей Середа
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