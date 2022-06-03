  Mamarika рассказала, почему ее муж не пошел служить в тероборону

MamaRika об их с мужем благотворительной деятельности: Мне кажется, здесь от нас больше пользы Фото: mamarika_official / Instagram

"Много звезд-мужчин пошли в тероборону или ВСУ. Не думал Сергей пойти защищать страну?" – спросила у певицы журналистка.

"Он постоянно над этим думал. На самом деле, он на своем фронте. Те деньги, которые мы собираем, – это очень мощно. Мне кажется, здесь от нас больше пользы. И от меня, и от Сергея, – сказала певица. – Он много волонтерил, когда я была в Польше, а он в Одессе. Делал и до сих пор делает благотворительные стримы, собирает деньги на ВСУ. У нас сейчас запланирован ряд концертов, где я пою, а он ведущий. Мне кажется, это польза. Это важный фронт и хочется, чтобы он не был недооценен".

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

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