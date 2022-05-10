  MamaRika: Не имеет значения, какое у ребенка прошлое – хочу помочь хотя бы одному и стать для него мамой

"В любом случае хочу помочь хотя бы одному ребенку и стать для него мамой. Мы хотим стать родителями. Мы уверены, что будем хорошими родителями и будем любить очень сильно, отдавать себя полностью. Мы не понимаем, как правильно все сделать, но не имеет значения, какое у ребенка прошлое, – мы все равно это сделаем. Мы будем смотреть по ситуации – то ли это ребенок, который пострадал во время войны, то ли находился в приюте. Главное – есть это намерение, эта цель. Мы хотим усыновить полностью, чтобы это уже было наше. Я бы хотела полностью стать вселенной для этого ребенка, когда мы будем его брать", – сказала артистка.

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Контекст:

MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным. Сейчас ее продюсером является муж, актер Сергей Середа.

MamaRika и Середа тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года. 2 августа MamaRika родила сына.

Когда РФ напала на Украину, MamaRika, которая жила в Киевской области, с мужем и сыном переехала в Одессу. Позже певица с ребенком отправилась в Молдову, затем в Румынию, а уже оттуда вылетела в Польшу. Ее супруг остался в Украине.

3 мая артистка сообщила, что воссоединилась с мужем, вернувшись в Украину.