Хлывнюк: Эта война навсегда. Мы теперь будем всегда вооружены и готовы. С нами рядом живет сумасшедший, оголтелый сосед

Хлывнюк: Нам придется всегда иметь дома оружие и боеприпасы, бронежилеты и форму, а также иметь навыки оказания медицинской помощи Фото: Андрій Хливнюк / Instagram

Музыкант ответил утвердительно на вопрос, надолго ли эта война.

"Эта война навсегда. Мы теперь, как Израиль, будем всегда вооружены и готовы. С нами рядом живет сумасшедший, просто совершенно оголтелый сосед. Идти на его землю никто из нас не собирается. Я не собираюсь никуда наступать, никакую брать штурмом Москву или входить, там, в Смоленскую область, она мне нафиг не нужна – просто отвалите от нас, отстаньте от нас! Но, как видите, от нас отстать не хотят. И поэтому нам придется всегда быть вооруженными, всем мужчинам призывного возраста и женщинам (если они этого хотят) иметь дома оружие и боеприпасы, иметь дома бронежилеты и форму, иметь навыки оказания медицинской помощи людям, которые сами помочь себе не могут. И быть... миролюбивыми, да. Стараться жить в мире со всеми, но быть всегда готовыми к подобному предательству", – сказал он.

По мнению Хлывнюка, такой жизни у украинцев, как была до 24 февраля 2022 года, уже не будет.

"Забудьте о ней, будет другая – может быть, лучше, может быть, хуже, но другая жизнь. Невозможно проснуться вчера", – подчеркнул он.

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