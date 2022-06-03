Хлывнюк: Эта война навсегда. Мы теперь будем всегда вооружены и готовы. С нами рядом живет сумасшедший, оголтелый сосед

Музыкант ответил утвердительно на вопрос, надолго ли эта война.
"Эта война навсегда. Мы теперь, как Израиль, будем всегда вооружены и готовы. С нами рядом живет сумасшедший, просто совершенно оголтелый сосед. Идти на его землю никто из нас не собирается. Я не собираюсь никуда наступать, никакую брать штурмом Москву или входить, там, в Смоленскую область, она мне нафиг не нужна – просто отвалите от нас, отстаньте от нас! Но, как видите, от нас отстать не хотят. И поэтому нам придется всегда быть вооруженными, всем мужчинам призывного возраста и женщинам (если они этого хотят) иметь дома оружие и боеприпасы, иметь дома бронежилеты и форму, иметь навыки оказания медицинской помощи людям, которые сами помочь себе не могут. И быть... миролюбивыми, да. Стараться жить в мире со всеми, но быть всегда готовыми к подобному предательству", – сказал он.
По мнению Хлывнюка, такой жизни у украинцев, как была до 24 февраля 2022 года, уже не будет.
"Забудьте о ней, будет другая – может быть, лучше, может быть, хуже, но другая жизнь. Невозможно проснуться вчера", – подчеркнул он.
Хлывнюк родился в 1979 году в Черкассах. Учился в музыкальной школе по классу аккордеона. Окончил Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого (специальность – "переводчик с английского языка").
Во время учебы в университет был солистом группы "Мандариновый рай". В начале 2000-х переехал в Киев, где выступал в нескольких коллективах. В 2004 году Хлывнюк вместе с гитаристом группы "Тартак" Андреем Самойло основал группу "Бумбокс". В 2005 году коллектив выпустил первый альбом "Меломанія".
В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Хлывнюк вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины, сейчас он служит в патрульной полиции. В конце марта он попал под минометный обстрел и был ранен.
В конце февраля на Софийской площади в Киеве а капелла исполнил песню "Ой у лузі червона калина", которая была гимном сечевых стрельцов. Ролик обрел большую популярность, в Instagram его посмотрели более 500 тыс. раз. В апреле британская рок-группа Pink Floyd вместе с Хлывнюком презентовала совместный клип на песню "Ой, у лузі червона калина". Композиция получила название Hey, Hey, Rise Up, это первый трек британской группы за последние 28 лет. Деньги, вырученные от продажи песни, будут переданы на гуманитарную помощь украинскому народу.