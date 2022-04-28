Музыканты из Польши, Индии, Канады, Южной Кореи, Грузии, США, Италии и других стран спели "Ой, у лузі червона калина" на украинском языке. Видео

"Весь мир с нами. Спасибо", – подписали ролик музыканты.
В съемках и монтаже ролика, в частности, приняли участие представители из Малайзии, Эстонии, Индии, Канады, Южной Африки, США, Польши, Италии, Южной Кореи, Финляндии, Литвы, Германии, Грузии, Латвии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Песня обрела новую популярность после того, как ее во время войны в центре Киева исполнил фронтмен группы, вступивший в тероборону Андрей Хлывнюк.
После этого фронтмен британской группы Pink Floyd Дэвид Гилмор предложил Хлывнюку записать эту песню вместе в поддержку Украины. Премьера совместной песни под названием Hey, Hey, Rise Up состоялась 7 апреля. Деньги, вырученные от продажи песни, будут переданы на гуманитарную помощь украинскому народу.
Спустя неделю композиция заняла первое место в британском чарте самых скачиваемых мелодий.