Музыканты из Польши, Индии, Канады, Южной Кореи, Грузии, США, Италии и других стран спели "Ой, у лузі червона калина" на украинском языке. Видео

"Весь мир с нами. Спасибо", – подписали ролик музыканты.

В съемках и монтаже ролика, в частности, приняли участие представители из Малайзии, Эстонии, Индии, Канады, Южной Африки, США, Польши, Италии, Южной Кореи, Финляндии, Литвы, Германии, Грузии, Латвии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Песня обрела новую популярность после того, как ее во время войны в центре Киева исполнил фронтмен группы, вступивший в тероборону Андрей Хлывнюк.

После этого фронтмен британской группы Pink Floyd Дэвид Гилмор предложил Хлывнюку записать эту песню вместе в поддержку Украины. Премьера совместной песни под названием Hey, Hey, Rise Up состоялась 7 апреля. Деньги, вырученные от продажи песни, будут переданы на гуманитарную помощь украинскому народу.

Спустя неделю композиция заняла первое место в британском чарте самых скачиваемых мелодий.