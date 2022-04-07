  "Ой, у лузі червона калина". Pink Floyd выпустила первый за 28 лет трек и посвятила его Украине. В клипе использован вокал Хлывнюка. Видео

Деньги, вырученные от продажи песни, будут переданы на гуманитарную помощь украинскому народу, отмечается в релизе.

В клипе использован вокал Хлывнюка, взятый из знаменитого ролика, в котором он на Софийской площади в Киеве исполняет эту песню.

Название совместного трека Hey Hey Rise Up является последней строчкой песни в переводе на английский. Видеоклип снят британским режиссером Мэтом Уайткроссом – он совместил видео поющего в Киеве Хлывнюка с игрой британского коллектива на инструментах. .

"Мы испытываем ярость и разочарование от гнусного вторжения в независимую, мирную и демократическую страну и убийства ее народа одной из крупнейших мировых держав, – сказал фронтмен британской группы Дэвид Гилмор. – Мы хотим продемонстрировать нашу поддержку Украине и показать, что большая часть мира считает совершенно неправильным для сверхдержавы вторгаться в независимую демократическую страну, которой стала Украина".

В релизе говорится, что цветок на обложке символизирует Украину. Автор рисунка – кубинский художник Йосан Леон.

"Обложка сингла является прямой отсылкой к женщине, раздающей семена подсолнечника российским солдатам с советом носить их в своих карманах, чтобы, когда они умрут, подсолнухи выросли", – подчеркивается в анонсе.

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Видео: Pink Floyd / YouTube

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