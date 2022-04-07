Бульвар Шоубиз
 
08 апреля, 2022
 
Новости

"Ой, у лузі червона калина". Pink Floyd выпустила первый за 28 лет трек и посвятила его Украине. В клипе использован вокал Хлывнюка. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Фронтмен Pink Floyd Гилмор: Мы хотим продемонстрировать нашу поддержку Украине
Фронтмен Pink Floyd Гилмор: Мы хотим продемонстрировать нашу поддержку Украине
Скриншот: Pink Floyd / YouTube

Британская рок-группа Pink Floyd вместе с фронтменом украинской группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком 7 апреля презентовали совместный клип на украинскую народную песню "Ой, у лузі червона калина", которая является гимном сечевых стрельцов. Клип с названием Hey Hey Rise Up опубликован на YouTube-канале Pink Floyd.

Деньги, вырученные от продажи песни, будут переданы на гуманитарную помощь украинскому народу, отмечается в релизе. 

В клипе использован вокал Хлывнюка, взятый из знаменитого ролика, в котором он на Софийской площади в Киеве исполняет эту песню.

Название совместного трека Hey Hey Rise Up является последней строчкой песни в переводе на английский. Видеоклип снят британским режиссером Мэтом Уайткроссом  он совместил видео поющего в Киеве Хлывнюка с игрой британского коллектива на инструментах. .

"Мы испытываем ярость и разочарование от гнусного вторжения в независимую, мирную и демократическую страну и убийства ее народа одной из крупнейших мировых держав, – сказал фронтмен британской группы Дэвид Гилмор. – Мы хотим продемонстрировать нашу поддержку Украине и показать, что большая часть мира считает совершенно неправильным для сверхдержавы вторгаться в независимую демократическую страну, которой стала Украина".

В релизе говорится, что цветок на обложке символизирует Украину. Автор рисунка – кубинский художник Йосан Леон.

"Обложка сингла является прямой отсылкой к женщине, раздающей семена подсолнечника российским солдатам с советом носить их в своих карманах, чтобы, когда они умрут, подсолнухи выросли", – подчеркивается в анонсе.

ВИДЕО
Видео: Pink Floyd / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Хлывнюк вместе с музыкантами группы "Бумбокс" служат в территориальной обороне. 26 марта Хлывнюк сообщил, что попал под минометный обстрел и был ранен.

Спустя два дня после этого ему по видеосвязи позвонил фронтмен Pink Floyd Дэвид Гилмор. Музыканты договорились о сотрудничестве. Для британской группы это первая песня за последние 28 лет.

Теги: Бумбокс, Pink Floyd, Андрей Хлывнюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Лойко: Если придется, я буду стрелять, возьму на себя пару соотечественников
Лойко: Если придется, я буду стрелять, возьму на себя пару соотечественников
Елена ПОСКАННАЯ
Полное вооружение. Кто и как помогает теробороне. Список
Полное вооружение. Кто и как помогает теробороне. Список
Глава Госспецсвязи: Чаще меняйте пароли. Злоумышленники стараются скомпрометировать ваши аккаунты – это основной инструмент информационной войны
Глава Госспецсвязи: Чаще меняйте пароли. Злоумышленники стараются скомпрометировать ваши аккаунты – это основной инструмент информационной войны
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Голодные люди плакали, а потом отчаянно обнимали". Режиссер фильма о Джеймсе Бонде привез в освобожденную от оккупантов Бучу горячие обеды
"Голодные люди плакали, а потом отчаянно обнимали". Режиссер фильма о Джеймсе Бонде привез в освобожденную от оккупантов Бучу горячие обеды
  "Ой, у лузі червона калина". Pink Floyd выпустила первый за 28 лет трек и посвятила его Украине. В клипе использован вокал Хлывнюка. Видео
  "Ой, у лузі червона калина". Pink Floyd выпустила первый за 28 лет трек и посвятила его Украине. В клипе использован вокал Хлывнюка. Видео
  Влада Седан – россиянам: Все, что я могу сказать на русском языке: идите на х...й!
  Влада Седан – россиянам: Все, что я могу сказать на русском языке: идите на х...й!
Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки"
Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки"
  "Мы об этом говорили". Ким рассказал, как они с женой реагируют на его популярность среди украинских девушек
  "Мы об этом говорили". Ким рассказал, как они с женой реагируют на его популярность среди украинских девушек
Дмитрий ГОРДОН
"Сам мне говорит: "Мама, давай помолимся за Украину". Саливанчук показала, как молится ее сын
"Сам мне говорит: "Мама, давай помолимся за Украину". Саливанчук показала, как молится ее сын
Создатель списка замалчивающих войну артистов рассказал, как вынудил Лободу публично осудить нападение РФ на Украину
Создатель списка замалчивающих войну артистов рассказал, как вынудил Лободу публично осудить нападение РФ на Украину
  Пенн о Зеленском: Когда я пообщался с ним, понял, что Украина непременно победит
  Пенн о Зеленском: Когда я пообщался с ним, понял, что Украина непременно победит
"Верим в нашу скорую победу". 61-летний обладатель "Золотого мяча" Беланов защищает Одессу от российских оккупантов
"Верим в нашу скорую победу". 61-летний обладатель "Золотого мяча" Беланов защищает Одессу от российских оккупантов
Почему в голове могут гудеть сирены, даже когда их нет, и как избавиться от этих ощущений. Советы психолога проекта "Эксы" Ежовой
Почему в голове могут гудеть сирены, даже когда их нет, и как избавиться от этих ощущений. Советы психолога проекта "Эксы" Ежовой
Лынив после бойкота артистов отказалась от постановки Чайковского в Италии, сославшись на боль в спине
Лынив после бойкота артистов отказалась от постановки Чайковского в Италии, сославшись на боль в спине
Звезда "Крепостной" Мишина: Понятия добра, человечности, справедливости, благочестия, богобоязненности отсутствуют у русских военных
Звезда "Крепостной" Мишина: Понятия добра, человечности, справедливости, благочестия, богобоязненности отсутствуют у русских военных
"Неожиданно в жизни появились три новых страха". Жена Макаревича показала семейные фото с новорожденным сыном
"Неожиданно в жизни появились три новых страха". Жена Макаревича показала семейные фото с новорожденным сыном
Проживающая в США жена Дмитрия Ступки сообщила о разводе
Проживающая в США жена Дмитрия Ступки сообщила о разводе
  Ким: Я на 50% – кореец, на 50% – украинец
  Ким: Я на 50% – кореец, на 50% – украинец
Дмитрий ГОРДОН
"Отличный парень". 68-летний Макаревич крупным планом показал лицо новорожденного сына
"Отличный парень". 68-летний Макаревич крупным планом показал лицо новорожденного сына
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 