  Польский священник, который спел с прихожанами "Ой, у лузі червона калина", рассказал, как возникла идея таким образом поддержать Украину

По словам Дроздовича, песню дала ему послушать его сестра.
"Она говорит: "Послушай, какая отличная песня украинская". Ну и я послушал один раз: "О! Замечательная". Потом – второй, третий. И говорю: "Завтра придут люди на богослужение, мы это споем", – рассказал он.
Дроздович подчеркнул, что пока что не знает украинский язык, но планирует его выучить.
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Дроздович родился в 1954 году в Варшаве. Он известен также как ведущий и режиссер просветительских и развлекательных программ.
В 90-х годах Дроздович служил священником в Красноярске и Новосибирске, где проживала польская диаспора. В 1999 году вернулся в Польшу.
18 апреля в сети появилось видео, снятое прихожанами церкви, на котором Дроздович поет вместе с ними песню "Ой, у лузі червона калина".