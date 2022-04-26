  Польский священник, который спел с прихожанами "Ой, у лузі червона калина", рассказал, как возникла идея таким образом поддержать Украину

Дроздович: Я послушал один раз: "О! Замечательная". Потом – второй, третий Фото: Wojciech Drozdowicz / Facebook

По словам Дроздовича, песню дала ему послушать его сестра.

"Она говорит: "Послушай, какая отличная песня украинская". Ну и я послушал один раз: "О! Замечательная". Потом – второй, третий. И говорю: "Завтра придут люди на богослужение, мы это споем", – рассказал он.

Дроздович подчеркнул, что пока что не знает украинский язык, но планирует его выучить.

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Видео: ТСН / YouTube

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