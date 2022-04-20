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20 апреля, 2022
 
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"Все деньги идут Украине". "Ой, у лузі червона калина" в исполнении Pink Floyd и Хлывнюка стала самой скачиваемой песней Великобритании

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28 марта Хлывнюк сообщил, что Гилмор предложил записать ему совместный трек в поддержку Украины
28 марта Хлывнюк сообщил, что Гилмор предложил записать ему совместный трек в поддержку Украины
Фото: Бумбокс / Facebook

Песня британской рок-группы Pink Floyd – Hey, Hey, Rise Up, – записанная с использованием вокала фронтмена украинской группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка, исполняющего украинскую народную песню "Ой, у лузі червона калина", занимает первое место в британском чарте самых скачиваемых песен. Об этом музыканты Pink Floyd сообщили 18 апреля на своей странице в Instagram, разместив соответствующий скриншот.

"Спасибо всем, кто поддержал Hey Hey Rise Up. Продолжайте слушать и скачивать по ссылке в профиле – все деньги идут на гуманитарную помощь Украине", – напомнили музыканты. 

Контекст:

Премьера совместной песни Pink Floyd и Хлывнюка Hey, Hey, Rise Up состоялась 7 апреляДеньги, вырученные от продажи песни, будут переданы на гуманитарную помощь украинскому народу.

О том, что фронтмен британской группы Гилмор предложил записать совместный трек в поддержку Украины, служащий в теробороне Хлывнюк сообщил 28 марта, спустя два дня после того, как попал под минометный обстрел и был ранен.

10 апреля стало известно, что композиция спустя первые три дня после релиза заняла первое место в чартах iTunes многих стран мира, включая США, ЮАР и Австралию.

Теги: Великобритания, Pink Floyd, война России против Украины, Андрей Хлывнюк
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