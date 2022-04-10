Австралия, США, ЮАР и другие. Записанная Pink Floyd и Хлывнюком песня в поддержку Украины лидирует в чартах более 20 стран мира

28 марта Хлывнюк сообщил, что Гилмор предложил записать ему совместный трек в поддержку Украины Фото: Бумбокс / Facebook

"США, Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Канада, Польша, Чехия, Финляндия, Греция, Италия, Литва, Люксембург, Мальта, Парагвай, Португалия, Новая Зеландия, Норвегия, Румыния, Словакия, Южная Африка, Швеция – сингл Hey, Hey, Rise Up на первом месте в чартах iTunes. Учитывая, что собранные от релиза деньги пойдут в Украину, кажется, все получилось отлично. Огромное спасибо Pink Floyd и лично Дэвиду Гилмеру", – говорится в публикации.