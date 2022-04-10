Бульвар Шоубиз
 
10 апреля, 2022
 
Новости

Австралия, США, ЮАР и другие. Записанная Pink Floyd и Хлывнюком песня в поддержку Украины лидирует в чартах более 20 стран мира

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
28 марта Хлывнюк сообщил, что Гилмор предложил записать ему совместный трек в поддержку Украины
28 марта Хлывнюк сообщил, что Гилмор предложил записать ему совместный трек в поддержку Украины
Фото: Бумбокс / Facebook

Песня британской рок-группы Pink Floyd Hey, Hey, Rise Up, записанная с использованием вокала фронтмена украинской группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка, исполняющего украинскую народную песню "Ой у лузі червона калина", занимает первое место в чартах iTunes многих стран мира, включая США, ЮАР и Австралию. Об этом 10 апреля сообщается на странице "Бумбокс" в Facebook.

"США, Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Канада, Польша, Чехия, Финляндия, Греция, Италия, Литва, Люксембург, Мальта, Парагвай, Португалия, Новая Зеландия, Норвегия, Румыния, Словакия, Южная Африка, Швеция – сингл Hey, Hey, Rise Up на первом месте в чартах iTunes. Учитывая, что собранные от релиза деньги пойдут в Украину, кажется, все получилось отлично. Огромное спасибо Pink Floyd и лично Дэвиду Гилмеру", – говорится в публикации.

https://www.facebook.com/boomboxfamily/posts/531034635045146

Контекст:

Премьера совместной песни Pink Floyd и Хлывнюка Hey, Hey, Rise Up состоялась 7 апреляДеньги, вырученные от продажи песни, будут переданы на гуманитарную помощь украинскому народу.

О том, что фронтмен британской группы Гилмор предложил записать совместный трек в поддержку Украины, служащий в теробороне Хлывнюк сообщил 28 марта, спустя два дня после того, как попал под минометный обстрел и был ранен.

Теги: Бумбокс, Pink Floyd, война России против Украины, Андрей Хлывнюк, песня
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Лойко: Если придется, я буду стрелять, возьму на себя пару соотечественников
Лойко: Если придется, я буду стрелять, возьму на себя пару соотечественников
Елена ПОСКАННАЯ
Полное вооружение. Кто и как помогает теробороне. Список
Полное вооружение. Кто и как помогает теробороне. Список
Глава Госспецсвязи: Чаще меняйте пароли. Злоумышленники стараются скомпрометировать ваши аккаунты – это основной инструмент информационной войны
Глава Госспецсвязи: Чаще меняйте пароли. Злоумышленники стараются скомпрометировать ваши аккаунты – это основной инструмент информационной войны
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев выступили с благотворительным концертом для переселенцев. Видео
  Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев выступили с благотворительным концертом для переселенцев. Видео
Австралия, США, ЮАР и другие. Записанная Pink Floyd и Хлывнюком песня в поддержку Украины лидирует в чартах более 20 стран мира
Австралия, США, ЮАР и другие. Записанная Pink Floyd и Хлывнюком песня в поддержку Украины лидирует в чартах более 20 стран мира
  "Москаль некрасівий, геть з України". Jerry Heil посвятила песню ВСУ, Зеленскому, Киму и Арестовичу. Видео
  "Москаль некрасівий, геть з України". Jerry Heil посвятила песню ВСУ, Зеленскому, Киму и Арестовичу. Видео
Стивен Кинг рассказал подписчикам, какую украинскую певицу стоит послушать. Она отреагировала
Стивен Кинг рассказал подписчикам, какую украинскую певицу стоит послушать. Она отреагировала
Тоня Матвиенко прокомментировала слухи о разводе с Мирзояном
Тоня Матвиенко прокомментировала слухи о разводе с Мирзояном
Вакарчук – россиянам: Мы никогда не будем отделять тех, кто убивал и отдавал приказы, от тех, кто молчал и ничего не делал. Никогда не простим!
Вакарчук – россиянам: Мы никогда не будем отделять тех, кто убивал и отдавал приказы, от тех, кто молчал и ничего не делал. Никогда не простим!
  Джулиан Леннон впервые исполнил публично песню своего отца Imagine в поддержку Украины. Видео
  Джулиан Леннон впервые исполнил публично песню своего отца Imagine в поддержку Украины. Видео
Служащий в ВСУ Серга показал брата, который также стал военнослужащим
Служащий в ВСУ Серга показал брата, который также стал военнослужащим
  "Смерть любви". Morgenshtern прокомментировал заявление экс-супруги о разводе
  "Смерть любви". Morgenshtern прокомментировал заявление экс-супруги о разводе
"Пятилетняя дочь моей подруги поседела у меня на глазах". Жена министра обороны Резникова заявила, что женщинам не должно быть стыдно уезжать из Украины
"Пятилетняя дочь моей подруги поседела у меня на глазах". Жена министра обороны Резникова заявила, что женщинам не должно быть стыдно уезжать из Украины
52-летняя Лопес объявила о помолвке с Аффлеком
52-летняя Лопес объявила о помолвке с Аффлеком
  Kalush Orchestra в обновленном составе выступила в Израиле во время международного тура в поддержку Украины. Видео
  Kalush Orchestra в обновленном составе выступила в Израиле во время международного тура в поддержку Украины. Видео
  Полякова спела в Греции украинский гимн перед благотворительным матчем "Шахтера" с "Олимпиакосом" в поддержку Украины. Видео
  Полякова спела в Греции украинский гимн перед благотворительным матчем "Шахтера" с "Олимпиакосом" в поддержку Украины. Видео
За год количество подписчиков Зеленского в Instagram увеличилось почти в два раза и составляет 16,7 млн
За год количество подписчиков Зеленского в Instagram увеличилось почти в два раза и составляет 16,7 млн
  Сторож сгоревшего музея, в котором хранились картины Примаченко, рассказал, как выносил работы художницы под обстрелом оккупантов. Видео
  Сторож сгоревшего музея, в котором хранились картины Примаченко, рассказал, как выносил работы художницы под обстрелом оккупантов. Видео
"На это невозможно смотреть без боли". Руслана показала, как выглядит разрушенная российскими оккупантами Бородянка
"На это невозможно смотреть без боли". Руслана показала, как выглядит разрушенная российскими оккупантами Бородянка
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS