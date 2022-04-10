Австралия, США, ЮАР и другие. Записанная Pink Floyd и Хлывнюком песня в поддержку Украины лидирует в чартах более 20 стран мира

"США, Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Канада, Польша, Чехия, Финляндия, Греция, Италия, Литва, Люксембург, Мальта, Парагвай, Португалия, Новая Зеландия, Норвегия, Румыния, Словакия, Южная Африка, Швеция – сингл Hey, Hey, Rise Up на первом месте в чартах iTunes. Учитывая, что собранные от релиза деньги пойдут в Украину, кажется, все получилось отлично. Огромное спасибо Pink Floyd и лично Дэвиду Гилмеру", – говорится в публикации.
Премьера совместной песни Pink Floyd и Хлывнюка Hey, Hey, Rise Up состоялась 7 апреля. Деньги, вырученные от продажи песни, будут переданы на гуманитарную помощь украинскому народу.
О том, что фронтмен британской группы Гилмор предложил записать совместный трек в поддержку Украины, служащий в теробороне Хлывнюк сообщил 28 марта, спустя два дня после того, как попал под минометный обстрел и был ранен.