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03 июня, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Хлывнюк рассказал, как пришла идея спеть "Ой, у лузі червона калина" на Софийской площади

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Хлывнюк служит в патрульной полиции
Хлывнюк служит в патрульной полиции
Фото: Бумбокс / Facebook

Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк в интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, как возникла идея исполнить а капелла на Софийской площади гимн сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина" и записать его на видео.

По словам Хлывнюка, это произошло 25 февраля. 

"Мы только собрались в отряд, патрулировали улицы. Я говорил ребятам, по-моему, о том,  зачем я здесь, они говорили, почему они здесь, – рассказал Хлывнюк. – Я говорил, что попытаюсь донести правду, пользуясь тем, что меня слушают и мне доверяют. Потом речь зашла об акустике, мы говорили об органных или о чем-то еще – что-то им было интересно о музыкальных инструментах. Я вышел из машины, потому что мы говорили об акустике. И я хотел им показать на примере пустой площади, как работает реверберация, что такое акустика". 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Хлывнюк родился в 1979 году в Черкассах. Учился в музыкальной школе по классу аккордеона. Окончил Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого (специальность – "переводчик английского языка").

Во время учебы в университет был солистом группы "Мандариновый рай". В начале 2000-х переехал в Киев, где выступал в нескольких коллективах. В 2004 году Хлывнюк вместе с гитаристом группы "Тартак" Андреем Самойло основал группу "Бумбокс". В 2005 году коллектив выпустил первый альбом "Меломанія". 

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Хлывнюк вступил в территориальную оборону, сейчас он служит в патрульной полиции. В конце марта артист попал под минометный обстрел и был ранен. 

В конце февраля на Софийской площади в Киеве а капелла он исполнил песню "Ой, у лузі червона калина", которая была гимном сечевых стрельцов. Ролик обрел большую популярность, в Instagram его посмотрели более 500 тыс. раз. В апреле британская рок-группа Pink Floyd вместе с Хлывнюком презентовала совместный клип на песню "Ой, у лузі червона калина". Композиция получила название Hey, Hey, Rise Up, это первый трек британской группы за последние 28 лет. Доходы от продажи песни будут переданы на гуманитарную помощь украинскому народу. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Бумбокс, война России против Украины, Андрей Хлывнюк
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