  Хлывнюк рассказал, как пришла идея спеть "Ой, у лузі червона калина" на Софийской площади

По словам Хлывнюка, это произошло 25 февраля.

"Мы только собрались в отряд, патрулировали улицы. Я говорил ребятам, по-моему, о том, зачем я здесь, они говорили, почему они здесь, – рассказал Хлывнюк. – Я говорил, что попытаюсь донести правду, пользуясь тем, что меня слушают и мне доверяют. Потом речь зашла об акустике, мы говорили об органных или о чем-то еще – что-то им было интересно о музыкальных инструментах. Я вышел из машины, потому что мы говорили об акустике. И я хотел им показать на примере пустой площади, как работает реверберация, что такое акустика".

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Контекст:

Хлывнюк родился в 1979 году в Черкассах. Учился в музыкальной школе по классу аккордеона. Окончил Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого (специальность – "переводчик английского языка").

Во время учебы в университет был солистом группы "Мандариновый рай". В начале 2000-х переехал в Киев, где выступал в нескольких коллективах. В 2004 году Хлывнюк вместе с гитаристом группы "Тартак" Андреем Самойло основал группу "Бумбокс". В 2005 году коллектив выпустил первый альбом "Меломанія".

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Хлывнюк вступил в территориальную оборону, сейчас он служит в патрульной полиции. В конце марта артист попал под минометный обстрел и был ранен.

В конце февраля на Софийской площади в Киеве а капелла он исполнил песню "Ой, у лузі червона калина", которая была гимном сечевых стрельцов. Ролик обрел большую популярность, в Instagram его посмотрели более 500 тыс. раз. В апреле британская рок-группа Pink Floyd вместе с Хлывнюком презентовала совместный клип на песню "Ой, у лузі червона калина". Композиция получила название Hey, Hey, Rise Up, это первый трек британской группы за последние 28 лет. Доходы от продажи песни будут переданы на гуманитарную помощь украинскому народу.

