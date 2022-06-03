Оккупанты 2 июня обстреляли Марьянское Днепропетровской области, пострадали женщина и двое детей – глава ОВА

"Ночь и утро гораздо спокойнее вечера накануне. Хотя враг и не прекращает обстрелы. Под прицел вражеской артиллерии снова попала Зеленодольская община. К счастью, без пострадавших", – написал он.

Как сообщал Резниченко, оккупанты также обстреливали общину вечером 2 июня.

"Прицельно ударил по Марьянскому. Несколько раз. Целенаправленно уничтожал населенный пункт. Ранены двое детей и их мама. Полностью разрушены два дома, еще несколько повреждены. Выведен из строя газопровод и электросети", – проинформировал глава ОВА.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Facebook уточнил, что пострадали 35-летняя женщина и дети пяти и 10 лет. Ранения, по его словам. легкие, пострадавшим оказана медицинская помощь.