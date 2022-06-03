ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 2 июня обстреляли Марьянское Днепропетровской области, пострадали женщина и двое детей – глава ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резниченко рассказал об обстрелах оккупантами Днепропетровской области
Резниченко рассказал об обстрелах оккупантами Днепропетровской области
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии территорию Днепропетровской области. Об этом утром 3 июня в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь и утро гораздо спокойнее вечера накануне. Хотя враг и не прекращает обстрелы. Под прицел вражеской артиллерии снова попала Зеленодольская община. К счастью, без пострадавших", – написал он.

Как сообщал Резниченко, оккупанты также обстреливали общину вечером 2 июня.

"Прицельно ударил по Марьянскому. Несколько раз. Целенаправленно уничтожал населенный пункт. Ранены двое детей и их мама. Полностью разрушены два дома, еще несколько повреждены. Выведен из строя газопровод и электросети", – проинформировал глава ОВА.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Facebook уточнил, что пострадали 35-летняя женщина и дети пяти и 10 лет. Ранения, по его словам. легкие, пострадавшим оказана медицинская помощь.

https://www.facebook.com/OleksandrVilkul/posts/604302234397312

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Александр Вилкул, Днепропетровская область, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Витовская-Ванца высказалась о российских артистах, которые поддерживают войну России против Украины
  Витовская-Ванца высказалась о российских артистах, которые поддерживают войну России против Украины
В Великобритании празднуют платиновый юбилей Елизаветы II. Фото, видео
В Великобритании празднуют платиновый юбилей Елизаветы II. Фото, видео
Jerry Heil: До войны думала, что интересно жить в отелях. Это неинтересно абсолютно. Один ужас
Jerry Heil: До войны думала, что интересно жить в отелях. Это неинтересно абсолютно. Один ужас
"На море с семьей". Галкин впервые после переезда из РФ в Израиль показал своих детей. Видео
"На море с семьей". Галкин впервые после переезда из РФ в Израиль показал своих детей. Видео
  Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь
  Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь
"Какими бы ни были деньги, это ужасно". СМИ назвали мировых знаменитостей, которые выступали для российских бизнесменов, связанных с Путиным
"Какими бы ни были деньги, это ужасно". СМИ назвали мировых знаменитостей, которые выступали для российских бизнесменов, связанных с Путиным
"Нет никакого оправдания этому насилию". Пеле призвал Путина прекратить войну в Украине
"Нет никакого оправдания этому насилию". Пеле призвал Путина прекратить войну в Украине
  "Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ
  "Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ
"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы
"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы
  "Кукла Путина". Суханов высказался о Собчак и заявил, что все российские оппозиционеры "больны имперскостью"
  "Кукла Путина". Суханов высказался о Собчак и заявил, что все российские оппозиционеры "больны имперскостью"
Оладьи с бананом и шоколадом. Рецепт актрисы студии "Квартал 95" Саливанчук
Оладьи с бананом и шоколадом. Рецепт актрисы студии "Квартал 95" Саливанчук
Букингемский дворец презентовал новое фото Елизаветы II
Букингемский дворец презентовал новое фото Елизаветы II
  Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты"
  Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты"
Дети бойцов Мариупольского гарнизона пограничников в Международный день защиты детей обратились к своим родителям. Видео
Дети бойцов Мариупольского гарнизона пограничников в Международный день защиты детей обратились к своим родителям. Видео
  "Маршируют с дедами на палочках перед Лениным-трупом и всем желают смерти". Мухарский назвал самую большую ошибку Запада относительно России
  "Маршируют с дедами на палочках перед Лениным-трупом и всем желают смерти". Мухарский назвал самую большую ошибку Запада относительно России
"Мой любимый крестник Андрюша особенный ребенок". Loboda впервые показала мальчика, которого крестила
"Мой любимый крестник Андрюша – особенный ребенок". Loboda впервые показала мальчика, которого крестила
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (203239)
2
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руках. Видео (128563)
3
Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты" (58239)
4
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ (57559)
5
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу (55669)
6
Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения (42254)
7
"Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта (35370)
8
Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь (28333)
 
 
 
 