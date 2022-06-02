Оккупанты из артиллерии ударили по двум общинам Днепропетровской области на границе с Херсонской

Об этом сообщил в Facebook глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.
"Днепропетровская область. 2 июня. 7.36. Длительные тревоги ночью. Враг снова стрелял на границе с Херсонской областью. Несколько раз ударил из артиллерии по Зеленодольской и Апостоловской общинам. Людей не задело. Теперь в области все нормально", – написал руководитель ОВА.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил в Facebook, что оккупанты в ходе обстрела не попали по населенным пунктам.
"Полномасштабное военное вторжение России в Украину, 99 сутки. Ночью снова было неспокойно в Криворожском районе: под обстрелы попали территории Зеленодольской и Апостоловской общин. Оккупанты попали в поля, по населенным пунктам не попали. Пострадавших нет, разрушений тоже", – подчеркнул он.
По словам Лукашука, аварийных ситуаций, которые привели бы к перебоям с электро- или газоснабжением, не произошло.
"Вся критическая инфраструктура в области работает", – резюмировал глава облсовета.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля, в частности – Криворожский район, который граничит с Херсонской областью.
Так, в ночь на 26 мая враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине, а в ночь на 28 мая – по Зеленодольской общине, сообщал Резниченко. В ночь на 30 мая оккупанты из артиллерии обстреляли территорию двух общин в Днепропетровской области, а 31 мая – Зеленодольскую общину.
Оккупанты из-за потерь личного состава и техники усиливают оборону на криворожском направлении, отметил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.