Оккупанты из артиллерии ударили по двум общинам Днепропетровской области на границе с Херсонской

Оккупанты из артиллерии попали в поля, отметил глава Днепропетровского облсовета (фото обстрела за 24 мая) Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Об этом сообщил в Facebook глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Днепропетровская область. 2 июня. 7.36. Длительные тревоги ночью. Враг снова стрелял на границе с Херсонской областью. Несколько раз ударил из артиллерии по Зеленодольской и Апостоловской общинам. Людей не задело. Теперь в области все нормально", – написал руководитель ОВА.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил в Facebook, что оккупанты в ходе обстрела не попали по населенным пунктам.

"Полномасштабное военное вторжение России в Украину, 99 сутки. Ночью снова было неспокойно в Криворожском районе: под обстрелы попали территории Зеленодольской и Апостоловской общин. Оккупанты попали в поля, по населенным пунктам не попали. Пострадавших нет, разрушений тоже", – подчеркнул он.

По словам Лукашука, аварийных ситуаций, которые привели бы к перебоям с электро- или газоснабжением, не произошло.

"Вся критическая инфраструктура в области работает", – резюмировал глава облсовета.

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