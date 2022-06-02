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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из артиллерии ударили по двум общинам Днепропетровской области на границе с Херсонской

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Оккупанты из артиллерии попали в поля, отметил глава Днепропетровского облсовета (фото обстрела за 24 мая)
Оккупанты из артиллерии попали в поля, отметил глава Днепропетровского облсовета (фото обстрела за 24 мая)
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Российские оккупационные войска в ночь на 2 июня обстреляли Зеленодольскую и Апостоловскую общины Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Facebook глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Днепропетровская область. 2 июня. 7.36. Длительные тревоги ночью. Враг снова стрелял на границе с Херсонской областью. Несколько раз ударил из артиллерии по Зеленодольской и Апостоловской общинам. Людей не задело. Теперь в области все нормально", – написал руководитель ОВА.

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/385020196993354

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил в Facebook, что оккупанты в ходе обстрела не попали по населенным пунктам. 

"Полномасштабное военное вторжение России в Украину, 99 сутки. Ночью снова было неспокойно в Криворожском районе: под обстрелы попали территории Зеленодольской и Апостоловской общин. Оккупанты попали в поля, по населенным пунктам не попали. Пострадавших нет, разрушений тоже", – подчеркнул он.

По словам Лукашука, аварийных ситуаций, которые привели бы к перебоям с электро- или газоснабжением, не произошло.

"Вся критическая инфраструктура в области работает", – резюмировал глава облсовета.

https://www.facebook.com/nbankr/posts/5459654064065421

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля, в частности –  Криворожский район, который граничит с Херсонской областью.

Так, в ночь на 26 мая враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине, а в ночь на 28 мая – по Зеленодольской общине, сообщал Резниченко. В ночь на 30 мая оккупанты из артиллерии обстреляли территорию двух общин в Днепропетровской области, а 31 мая – Зеленодольскую общину.

Оккупанты из-за потерь личного состава и техники усиливают оборону на криворожском направлении, отметил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Теги: Россия, Украина, граница, Херсонская область, Днепропетровская область, артиллерия, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, пострадавшие, облсовет, удары, разрушения, инфраструктура, население, Апостолово, российские оккупанты
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