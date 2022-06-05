Зеленский: УПЦ МП нужно сделать более решительные выводы из поддержки агрессии против Украины со стороны РПЦ

"В этот день, 101-й день полномасштабной войны, в Донецкой области в Святогорской лавре сгорел Всехсвятский скит. Он загорелся в результате российских артиллерийских обстрелов. [...] Это Лавра Украинской православной церкви, которую в Москве по-прежнему считают связанной с Русской православной церковью. Даже это не останавливает российскую армию", – сказал он.

Президент Украины отметил, что оккупанты готовы сжигать православные церкви "так же, как и что-либо другое в Украине".

"Мне было интересно, что скажут российские пропагандисты об уничтожении скита. Но на самом деле – ничего интересного. Они очень предсказуемы. Обвиняют украинцев в поджоге. Хотя монахи и миряне в Святогорье прекрасно видели, что это была именно российская артиллерия. Считаю, что и эта ложь пропагандистов, и этот обстрел, и поддержка православными иерархами в России агрессии против Украины – это должно побудить Украинскую православную церковь к выводам. К более решительным выводам и к четкому осуждению каждого из тех, кто потакает агрессии", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинские дипломаты "сделают все, чтобы об этом очередном преступлении оккупантов узнали все в мире".

"Россия сознательно и системно уничтожает украинское культурное и историческое наследие так же, как и социальную инфраструктуру, как жилые дома, как и все, что необходимо для нормальной жизни. Государство, которое это делает, не может быть членом ЮНЕСКО и не может оставаться в ООН, будто ничего не случилось. Устав ООН не предусматривает никаких прав для террористов, а ЮНЕСКО – не место для варваров", – заявил Зеленский.

По его данным, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска повредили или уничтожили 113 церквей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Россияне уже несколько раз бомбили и обстреливали Святогорск, Святогорскую лавру и села рядом с ним в ходе открытого вторжения, начавшегося 24 февраля. Повреждены практически все здания скита, в ночь с 17-го на 18 мая был полностью разрушен Благовещенский собор, сообщали в Лавре.

30 мая в результате обстрела Лавры погибли двое монахов и монахиня, еще три монаха получили ранения.