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Зеленский: УПЦ МП нужно сделать более решительные выводы из поддержки агрессии против Украины со стороны РПЦ

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Зеленский: Россия сознательно и системно уничтожает украинское культурное и историческое наследие
Зеленский: Россия сознательно и системно уничтожает украинское культурное и историческое наследие
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 4 июня призвал Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) "более четко" осудить российскую агрессию после уничтожения Всехсвятского скита Святогорской лавры в Донецкой области. Ролик опубликован в Fаcebook Офиса президента.

"В этот день, 101-й день полномасштабной войны, в Донецкой области в Святогорской лавре сгорел Всехсвятский скит. Он загорелся в результате российских артиллерийских обстрелов. [...] Это Лавра Украинской православной церкви, которую в Москве по-прежнему считают связанной с Русской православной церковью. Даже это не останавливает российскую армию", – сказал он.

Президент Украины отметил, что оккупанты готовы сжигать православные церкви "так же, как и что-либо другое в Украине".

"Мне было интересно, что скажут российские пропагандисты об уничтожении скита. Но на самом деле – ничего интересного. Они очень предсказуемы. Обвиняют украинцев в поджоге. Хотя монахи и миряне в Святогорье прекрасно видели, что это была именно российская артиллерия. Считаю, что и эта ложь пропагандистов, и этот обстрел, и поддержка православными иерархами в России агрессии против Украины – это должно побудить Украинскую православную церковь к выводам. К более решительным выводам и к четкому осуждению каждого из тех, кто потакает агрессии", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинские дипломаты "сделают все, чтобы об этом очередном преступлении оккупантов узнали все в мире".

"Россия сознательно и системно уничтожает украинское культурное и историческое наследие так же, как и социальную инфраструктуру, как жилые дома, как и все, что необходимо для нормальной жизни. Государство, которое это делает, не может быть членом ЮНЕСКО и не может оставаться в ООН, будто ничего не случилось. Устав ООН не предусматривает никаких прав для террористов, а ЮНЕСКО – не место для варваров", – заявил Зеленский.

По его данным, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска повредили или уничтожили 113 церквей.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/745804629762736/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Россияне уже несколько раз бомбили и обстреливали Святогорск, Святогорскую лавру и села рядом с ним в ходе открытого вторжения, начавшегося 24 февраля. Повреждены практически все здания скита, в ночь с 17-го на 18 мая был полностью разрушен Благовещенский собор, сообщали в Лавре.

30 мая в результате обстрела Лавры погибли двое монахов и монахиня, еще три монаха получили ранения.

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия РФ, поддержал Вооруженные силы Украины и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".

Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса.

Духовенство Сумской епархии УПЦ МП из-за этого отказалось упоминать имя Кирилла. 10 апреля протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук сообщил в Facebook, что 190 священников УПЦ МП потребовали отдать его под церковный трибунал из-за поддержки войны в Украине.

12 мая УПЦ МП собрала синод, по итогам которого заявила, что вторжение России стало следствием "ошибочной религиозной политики" пятого президента Украины Петра Порошенко, а также "разрушительной идеологии так называемой Православной церкви Украины".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

Теги: Россия, РПЦ, религия, Донецкая область, война, УПЦ МП, культура, церковь, агрессия, террористы, Святогорск, артиллерия, вторжение, история, политика, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, обращение, российские оккупанты
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