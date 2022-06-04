Макфол: Вижу много рекомендаций, что должен сделать Зеленский, чтобы прекратить войну, и очень мало – что Путин

"Я вижу в своей Twitter-ленте так много рекомендаций, что должен сделать Зеленский, чтобы прекратить вторжение Путина в его страну. Я вижу очень мало рекомендаций, что должен сделать Путин, чтобы прекратить свое вторжение. Удивительно", – написал Макфол.

Я вижу в своей Твиттер ленте так много рекомендаций, что должен сделать Зеленский, чтобы прекратить вторжение Путина в его страну. Я вижу очень мало рекомендаций, что должен сделать Путин, чтобы прекратить своё вторжение. Удивительно.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля Зеленский неоднократно выражал готовность к переговорам с Путиным.

27 марта в интервью российским СМИ Зеленский призвал Путина "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на следующий день сказал, что сейчас встреча президентов Украины и России будет "контрпродуктивной".

29 марта, после очного раунда переговоров делегаций Украины и РФ в Турции, глава украинской делегации Давид Арахамия говорил, что "уже достаточно наработано материала, чтобы сделать возможной встречу президентов Украины и Российской Федерации".

23 апреля Зеленский заявил о готовности ко встрече с Путиным. "Я настаивал с самого начала на переговорах с лидером РФ, потому что считаю, что любой формат по поводу встреч через посредников из России или передачи той или иной информации лидеру РФ через дружественные страны, я считаю, не даст желаемого результата", – сказал он.

В начале мая Зеленский заявил, что без прекращения огня встречи с Путиным не будет. "Он лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня, и желательно публичные", – отметил президент Украины.

В интервью Rai 1, опубликованном 13 мая, Зеленский сказал, что готов провести переговоры тет-а-тет с Путиным, но без его посредников и на условиях диалога.

28 мая в ходе телефонного разговора к прямым переговорам с Зеленским призывали Путина канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.