"России не место в ЮНЕСКО". Зеленский отреагировал на уничтожение оккупантами деревянного скита Святогорской лавры

"Российская артиллерия сегодня снова ударила по Святогорской лавре в Донецкой области. Уничтожен Всехсвятский скит. Он был освящен еще в 1912 году. Впервые его разрушили во времена советской власти. Впоследствии отстроили. И вот его сожгла российская армия", – написал он.

Президент Украины подчеркнул, что "оккупанты точно знают, какой объект обстреливают, они знают, что на территории Святогорской лавры нет военных целей, знают, что там укрываются от боевых действий около 300 мирных жителей, в том числе 60 детей".

"Но все равно российская армия обстреливает Лавру, как и весь Донбасс. Как и любую другую территорию и любой другой объект Украины, до которого может дотянуться. Им безразлично, что именно превращать в руины", – заявил Зеленский.

Он напомнил, что 31 мая Верховная Рада обратилась к ЮНЕСКО с требованием лишить Россию членства в организации и над этим вопросом уже работают украинские дипломаты.

"Ни одно государство, кроме России, не уничтожало в Европе столько памятников, культурных и социальных объектов за все время после Второй мировой войны. Каждая сожженная Россией в Украине церковь, каждая взорванная школа, каждый разрушенный мемориал доказывают, что России не место в ЮНЕСКО. О чем можно говорить с государством-варваром, с государством-террористом? О том, какими артиллерийскими снарядами лучше уничтожать историческое наследие?" – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина ожидает "логичного и справедливого ответа от ООН и ЮНЕСКО".

"Это Организация Объединенных Наций и ее устав не предусматривают объединения с террористами. Изоляция России должна быть полной, она должна отвечать за свои преступления", – считает Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)