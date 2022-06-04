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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"России не место в ЮНЕСКО". Зеленский отреагировал на уничтожение оккупантами деревянного скита Святогорской лавры

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Россияне несколько раз обстреливали Святогорскую лавру
Россияне несколько раз обстреливали Святогорскую лавру
Скриншот: Zelenskiy / Official / Telegrаm

Уничтожение оккупантами в селе Татьяновка Донецкой области деревянного Всехсвятского скита Святогорской лавры подтверждает, что российской армии безразлично, какой объект превращать в руины. Об этом 4 июня заявил в Telegrаm президент Украины Владимир Зеленский.

"Российская артиллерия сегодня снова ударила по Святогорской лавре в Донецкой области. Уничтожен Всехсвятский скит. Он был освящен еще в 1912 году. Впервые его разрушили во времена советской власти. Впоследствии отстроили. И вот его сожгла российская армия", – написал он.

Президент Украины подчеркнул, что "оккупанты точно знают, какой объект обстреливают, они знают, что на территории Святогорской лавры нет военных целей, знают, что там укрываются от боевых действий около 300 мирных жителей, в том числе 60 детей".

"Но все равно российская армия обстреливает Лавру, как и весь Донбасс. Как и любую другую территорию и любой другой объект Украины, до которого может дотянуться. Им безразлично, что именно превращать в руины", – заявил Зеленский.

Он напомнил, что 31 мая Верховная Рада обратилась к ЮНЕСКО с требованием лишить Россию членства в организации и над этим вопросом уже работают украинские дипломаты.

"Ни одно государство, кроме России, не уничтожало в Европе столько памятников, культурных и социальных объектов за все время после Второй мировой войны. Каждая сожженная Россией в Украине церковь, каждая взорванная школа, каждый разрушенный мемориал доказывают, что России не место в ЮНЕСКО. О чем можно говорить с государством-варваром, с государством-террористом? О том, какими артиллерийскими снарядами лучше уничтожать историческое наследие?" – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина ожидает "логичного и справедливого ответа от ООН и ЮНЕСКО".

"Это Организация Объединенных Наций и ее устав не предусматривают объединения с террористами. Изоляция России должна быть полной, она должна отвечать за свои преступления", – считает Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Как сообщается на сайте Святогорской лавры, скит построен в 2000-х годах на месте взорванного в 1947 году каменного храма. Он создан в традициях древнерусского деревянного зодчества XVI–XVII веков из сосновых бревен, а 17 его глав-луковок, увенчанные крестами, покрыты серебристым осиновым лемехом. Архитектура храма относится к довольно распространенному типу древних шатровых церквей "восьмерик на четверике с трапезной".

Россияне уже несколько раз бомбили и обстреливали Святогорск, Святогорскую лавру и села рядом с ним в ходе открытого вторжения, начавшегося в феврале 2022 года. Повреждены практически все здания скита, в ночь с 17-го на 18 мая был полностью разрушен Благовещенский собор, сообщали в Лавре.

30 мая в результате обстрела Лавры погибли двое монахов и монахиня, еще три монаха получили ранения.

Теги: Россия, Донецкая область, война, ЮНЕСКО, Святогорск, артиллерия, вторжение, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, архитектура
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