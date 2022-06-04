Из-за российского обстрела загорелся Всехсвятский скит Святогорской лавры

"Прямо сейчас пылает деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры Московского патриархата. Очередное преступление российских варваров, для которых нет ничего святого", – написал Кочевенко.
Пресс-служба УПЦ (МП) также сообщила о пожаре. В заявлении говорится, что он начался "от бомбардировок", без уточнения чьих.
"В результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители", – заявила пресс-служба.
Всехсвятский скит расположен в селе Татьяновка Донецкой области, юго-восточнее Святогорской лавры.
Как сообщается на сайте лавры, скит построен в 2000-х годах на месте взорванного в 1947 году каменного храма. Он создан в традициях древнерусского деревянного зодчества XVI–XVII веков из сосновых бревен, а 17 его глав-луковок, увенчанные крестами, покрыты серебристым осиновым лемехом. Архитектура храма относится к довольно распространенному типу древних шатровых церквей "восьмерик на четверике с трапезной".
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Россияне уже несколько раз бомбили и обстреливали Святогорск, Святогорскую лавру и села рядом с ним. Повреждены практически все здания скита, в ночь с 17-го на 18 мая был полностью разрушен Благовещенский собор, сообщали в лавре.
30 мая в результате обстрела лавры погибли двое монахов и монахиня, еще три монаха получили ранения.
Святогорская лавра является одной из трех святынь украинского православия, имеющих статус лавры. Она подчиняется УПЦ МП, которая на соборе 27 мая заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.
В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".