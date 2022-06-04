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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за российского обстрела загорелся Всехсвятский скит Святогорской лавры

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Церковь была построена в традициях деревянного зодчества
Церковь была построена в традициях деревянного зодчества
Фото: news.church.ua

Российские оккупанты обстреляли Святогорскую лавру УПЦ (МП) в Донецкой области, загорелось деревянное здание Всехсвятского скита. Фото горящей церкви опубликовал офицер 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко.

"Прямо сейчас пылает деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры Московского патриархата. Очередное преступление российских варваров, для которых нет ничего святого", – написал Кочевенко.

https://www.facebook.com/Kochevenko/posts/5262819653777357

Пресс-служба УПЦ (МП) также сообщила о пожаре. В заявлении говорится, что он начался "от бомбардировок", без уточнения чьих.

"В результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители", – заявила пресс-служба.

Всехсвятский скит расположен в селе Татьяновка Донецкой области, юго-восточнее Святогорской лавры.

Как сообщается на сайте лавры, скит построен в 2000-х годах на месте взорванного в 1947 году каменного храма. Он создан в традициях древнерусского деревянного зодчества XVI–XVII веков из сосновых бревен, а 17 его глав-луковок, увенчанные крестами, покрыты серебристым осиновым лемехом. Архитектура храма относится к довольно распространенному типу древних шатровых церквей "восьмерик на четверике с трапезной".

Храм до пожара. Фото: svlavra.church.ua
Храм до пожара. Фото: svlavra.church.ua

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россияне уже несколько раз бомбили и обстреливали Святогорск, Святогорскую лавру и села рядом с ним. Повреждены практически все здания скита, в ночь с 17-го на 18 мая был полностью разрушен Благовещенский собор, сообщали в лавре.

30 мая в результате обстрела лавры погибли двое монахов и монахиня, еще три монаха получили ранения.

Святогорская лавра является одной из трех святынь украинского православия, имеющих статус лавры. Она подчиняется УПЦ МП, которая на соборе 27 мая заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

Теги: пожар, религия, Донецкая область, УПЦ МП, церковь, Святогорск, православие, обстрелы, война России против Украины, архитектура, Юрий Кочевенко
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