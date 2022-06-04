Из-за российского обстрела загорелся Всехсвятский скит Святогорской лавры

"Прямо сейчас пылает деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры Московского патриархата. Очередное преступление российских варваров, для которых нет ничего святого", – написал Кочевенко.

Пресс-служба УПЦ (МП) также сообщила о пожаре. В заявлении говорится, что он начался "от бомбардировок", без уточнения чьих.

"В результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители", – заявила пресс-служба.

Всехсвятский скит расположен в селе Татьяновка Донецкой области, юго-восточнее Святогорской лавры.

Как сообщается на сайте лавры, скит построен в 2000-х годах на месте взорванного в 1947 году каменного храма. Он создан в традициях древнерусского деревянного зодчества XVI–XVII веков из сосновых бревен, а 17 его глав-луковок, увенчанные крестами, покрыты серебристым осиновым лемехом. Архитектура храма относится к довольно распространенному типу древних шатровых церквей "восьмерик на четверике с трапезной".

Храм до пожара. Фото: svlavra.church.ua

Война России против Украины. Главное (обновляется)