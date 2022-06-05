Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60% – глава обладминистрации

"Старух доложил президенту, что почти 60% территории региона временно оккупировали российские войска, на части продолжаются бои. По его словам, 77 населенных пунктов Запорожской области обесточены из-за боевых действий", – говорится в сообщении.
Глава обладминистрации рассказал, что оккупанты разрушили в области 2701 объект инфраструктуры, почти 700 из них уже восстановили.
"Последние 15 дней наибольшее количество людей приезжает из Херсонской области. Также прибывают из Мариуполя", – описал Старух ситуацию с приемом эвакуированных из-за боевых действий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь.