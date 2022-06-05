Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60% – глава обладминистрации

В Запорожской области россияне оккупировали несколько крупных городов, в том числе Мелитополь Фото: ЕРА

"Старух доложил президенту, что почти 60% территории региона временно оккупировали российские войска, на части продолжаются бои. По его словам, 77 населенных пунктов Запорожской области обесточены из-за боевых действий", – говорится в сообщении.

Глава обладминистрации рассказал, что оккупанты разрушили в области 2701 объект инфраструктуры, почти 700 из них уже восстановили.

"Последние 15 дней наибольшее количество людей приезжает из Херсонской области. Также прибывают из Мариуполя", – описал Старух ситуацию с приемом эвакуированных из-за боевых действий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)