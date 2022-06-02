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В Кремле заявили, что проведение псевдореферендумов о присоединении к РФ ОРДЛО, Херсонской и Запорожской областей сейчас невозможно

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Вряд ли можно говорить о проведении референдумов в условиях, "когда безопасность полностью не обеспечена", отметил Песков
Вряд ли можно говорить о проведении референдумов в условиях, "когда безопасность полностью не обеспечена", отметил Песков
Фото: EPA

Для проведения так называемых референдумов о присоединении временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей к РФ "необходимо создать соответствующие условия".

Об этом 2 июня на пресс-конференции заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет российский "Интерфакс".

По словам Пескова, вряд ли можно говорить о проведении референдумов в условиях, "когда безопасность полностью не обеспечена" – когда "продолжаются удары украинских военных и украинских националистов по гражданским целям на этих территориях".

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что решение о проведении референдумов якобы принимают не в Кремле – "свою судьбу должны решать сами люди, которые живут на этих территориях".

О том, что псевдореферендумы о "присоединении" к России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей "могут пройти в течение года", 1 июня сообщил коллаборант и сенатор Совета Федерации РФ от оккупированного Крыма Сергей Цеков.

Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий считает, что они могли бы пройти одновременно в июле. По его мнению, у России "хватит ресурсов на обеспечение включения новых субъектов в свой состав".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией с поддерживаемыми РФ боевиками – с другой.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

15 февраля 2022 года Госдума РФ приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР".

21 февраля Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, заявив, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

По состоянию на 1 июня российские оккупационные войска захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев в интервью "РБК-Украина", которое вышло 23 мая, спрогнозировал, что оккупанты могут вновь заговорить о "референдуме" на временно захваченной территории Херсонской области в конце 2022 года или в начале 2023-го, если к тому времени территории не освободят Вооруженные силы Украины.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, референдум, Донецкая область, Кремль, Дмитрий Песков, Херсонская область, агрессия, Запорожская область, вторжение, война России против Украины, пресс-конференция, ОРДЛО, присоединение, спикер
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