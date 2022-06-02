В Кремле заявили, что проведение псевдореферендумов о присоединении к РФ ОРДЛО, Херсонской и Запорожской областей сейчас невозможно

Вряд ли можно говорить о проведении референдумов в условиях, "когда безопасность полностью не обеспечена", отметил Песков Фото: EPA

Об этом 2 июня на пресс-конференции заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет российский "Интерфакс".

По словам Пескова, вряд ли можно говорить о проведении референдумов в условиях, "когда безопасность полностью не обеспечена" – когда "продолжаются удары украинских военных и украинских националистов по гражданским целям на этих территориях".

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что решение о проведении референдумов якобы принимают не в Кремле – "свою судьбу должны решать сами люди, которые живут на этих территориях".

О том, что псевдореферендумы о "присоединении" к России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей "могут пройти в течение года", 1 июня сообщил коллаборант и сенатор Совета Федерации РФ от оккупированного Крыма Сергей Цеков.

Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий считает, что они могли бы пройти одновременно в июле. По его мнению, у России "хватит ресурсов на обеспечение включения новых субъектов в свой состав".

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