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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Коллаборанты в Запорожской области хотят "национализировать" украинскую собственность

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Балицкий начал сотрудничать с оккупантами после захвата ими части области
Балицкий начал сотрудничать с оккупантами после захвата ими части области
Фото: Евгений Балицкий / Facebook

Коллаборант, провозгласивший себя главой администрации Запорожской области, Евгений Балицкий подписал указ о национализации имущества, принадлежавшего Украине по состоянию. Об этом российскому агентству "РИА Новости" сообщил его "заместитель" Андрей Трофимов.

По словам Трофимова, указ подписан "в целях обеспечения государственных нужд, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики, а также для сохранения национального достояния для жителей Запорожской области".

Он добавил, что национализировать собираются земельные участки, природные ресурсы, объекты стратегических отраслей экономики и другое имущество, находившееся в собственности Украины по состоянию на 24 февраля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. После захвата войсками РФ части области Балицкий, который является депутатом Запорожского облсовета, начал сотрудничать с оккупантами. 7 мая он провел "пресс-конференцию", где назвал себя "губернатором области". 26 мая СБУ объявила ему подозрение в коллаборационной деятельности.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Запорожская область, война России против Украины, национализация
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