Коллаборанты в Запорожской области хотят "национализировать" украинскую собственность

Балицкий начал сотрудничать с оккупантами после захвата ими части области Фото: Евгений Балицкий / Facebook

По словам Трофимова, указ подписан "в целях обеспечения государственных нужд, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики, а также для сохранения национального достояния для жителей Запорожской области".

Он добавил, что национализировать собираются земельные участки, природные ресурсы, объекты стратегических отраслей экономики и другое имущество, находившееся в собственности Украины по состоянию на 24 февраля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)