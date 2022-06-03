Коллаборанты в Запорожской области хотят "национализировать" украинскую собственность

По словам Трофимова, указ подписан "в целях обеспечения государственных нужд, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики, а также для сохранения национального достояния для жителей Запорожской области".
Он добавил, что национализировать собираются земельные участки, природные ресурсы, объекты стратегических отраслей экономики и другое имущество, находившееся в собственности Украины по состоянию на 24 февраля.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Запорожской области захвачена оккупантами. После захвата войсками РФ части области Балицкий, который является депутатом Запорожского облсовета, начал сотрудничать с оккупантами. 7 мая он провел "пресс-конференцию", где назвал себя "губернатором области". 26 мая СБУ объявила ему подозрение в коллаборационной деятельности.