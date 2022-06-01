Российские оккупанты уничтожают Комышуваху, превратили в руины школу со столетней историей – Запорожская ОВА

Оккупанты обстреливали Комышуваху 31 мая с 18.00 до 20.00, отметили в Запорожской ОВА Фото: Запорізька обласна державна адміністрація / Facebook

"31 мая на частные дома и гражданскую инфраструктуру поселка с 18.00 до 20.00 без остановки сыпались российские снаряды. Местным жителям, еще не успевшим уехать в более безопасные места, пришлось более двух часов скрываться в подвалах, чтобы уберечься от вражеских обстрелов. К счастью, жертв и раненых не обнаружено", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела оккупанты разрушили жилые помещения, приусадебные участки, частный транспорт и технику.

"Община потеряла школу со столетней историей, которую через несколько часов превратили в руины… Школа была опорным заведением с четырьмя филиалами. Здесь обучалось 855 учеников, работало 73 учителя, были оборудованы современные кабинеты химии, биологии, математики и три компьютерных класса, установлены интерактивные проекторы и доски, открыты три инклюзивных класса. Образовательное заведение европейского уровня превратилось в груду камней", – указывается в сообщении.

Из-за тактики оккупантов, которые "целенаправленно уничтожают все живое", ситуация в общине остается крайне опасной, резюмировали в Запорожской ОВА.

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