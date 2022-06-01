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Российские оккупанты уничтожают Комышуваху, превратили в руины школу со столетней историей – Запорожская ОВА

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Оккупанты обстреливали Комышуваху 31 мая с 18.00 до 20.00, отметили в Запорожской ОВА
Оккупанты обстреливали Комышуваху 31 мая с 18.00 до 20.00, отметили в Запорожской ОВА
Фото: Запорізька обласна державна адміністрація / Facebook

Российские оккупационные войска прицельно уничтожают Комышуваху Запорожской области. Об этом 1 июня сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"31 мая на частные дома и гражданскую инфраструктуру поселка с 18.00 до 20.00 без остановки сыпались российские снаряды. Местным жителям, еще не успевшим уехать в более безопасные места, пришлось более двух часов скрываться в подвалах, чтобы уберечься от вражеских обстрелов. К счастью, жертв и раненых не обнаружено", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела оккупанты разрушили жилые помещения, приусадебные участки, частный транспорт и технику.

"Община потеряла школу со столетней историей, которую через несколько часов превратили в руины… Школа была опорным заведением с четырьмя филиалами. Здесь обучалось 855 учеников, работало 73 учителя, были оборудованы современные кабинеты химии, биологии, математики и три компьютерных класса, установлены интерактивные проекторы и доски, открыты три инклюзивных класса. Образовательное заведение европейского уровня превратилось в груду камней", – указывается в сообщении.

Из-за тактики оккупантов, которые "целенаправленно уничтожают все живое", ситуация в общине остается крайне опасной, резюмировали в Запорожской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/posts/324148859894972

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.

2 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых территориях Запорожской области.

Теги: Россия, Украина, Запорожская область, Запорожская ОГА, обстрелы, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, российские оккупанты, школа
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