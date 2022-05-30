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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гуляйполе находится под постоянным огнем, оккупанты разрушили более 50 объектов гражданской инфраструктуры – Запорожская ОВА

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От артиллерийских обстрелов оккупантов в Гуляйполе повреждено около десятка продовольственных магазинов, отметили в Запорожской ОВА
От артиллерийских обстрелов оккупантов в Гуляйполе повреждено около десятка продовольственных магазинов, отметили в Запорожской ОВА
Фото: Запорізька обласна державна адміністрація / Facebook

Российские оккупационные войска непрерывно обстреливают Гуляйполе Запорожской области. Об этом 30 мая сообщается в Facebook областной государственной военной администрации (ОВА).

Отмечается, что за прошедшие сутки зафиксировано "наибольшее количество обращений" от местных жителей о нанесенных разрушениях. В результате обстрелов оккупантов разрушены более 50 объектов гражданской инфраструктуры, добавили в Запорожской ОВА.

"Гуляйполе находится под постоянным вражеским огнем… 29 мая враг беспощадно обстреливал многоэтажки, частные дома гуляйпольцев и другие объекты гражданской инфраструктуры. В результате вооруженной атаки в домах мирных жителей выбиты окна и двери, повреждены стены и шиферное покрытие на крышах. Во дворах людей разбита придомовая территория, заборы, гаражи и другие хозяйственные здания", – говорится в сообщении.

Кроме того, от артиллерийских обстрелов в Гуляйполе повреждено около десятка продовольственных магазинов, местный Дом молитвы и почтовое отделение, подчеркнули в ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

В начале апреля российских оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.

Российские военные временно захватили часть территории Запорожской области. В регионе в начале мая оккупанты начали активно применять авиацию и артиллерию.

Теги: Россия, Украина, Запорожская область, артиллерия, Запорожская ОГА, обстрелы, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, магазин, российские военные, дом, российские оккупанты, Гуляйполе
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