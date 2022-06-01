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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожье начали убирать защитные сооружения с улиц, горожан просят не паниковать

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В Запорожье решили убрать с дорог часть противотанковых ежей
В Запорожье решили убрать с дорог часть противотанковых ежей
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В Запорожье решили уменьшить число бетонных блоков и противотанковых ежей для восстановления экономической активности в городе, заявил 31 мая секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Его сообщение опубликовано на сайте горсовета.

По его словам, из-за включения в городе уличного освещения до начала комендантского часа и из-за того, что на улицах Запорожья увеличивается расстояние между "ежами", в соцсетях распространяется паника, люди пишут "о том, что город сдают, о том, что здесь собираются встречать рашистов и другую чепуху".

"Мы принимаем меры по восстановлению нашей экономики. И именно для того, чтобы запорожский бизнес мог работать в более или менее полном объеме и наполнял местный бюджет, как раз и нужно сокращать комендантский час, включать уличное освещение и иногда увеличивать расстояние между бетонными блоками и ежами, чтобы улучшить в городе логистическое соединение", – пояснил Куртев.

Он утверждает, что сейчас ситуация отличается от начала полномасштабного вторжения, подходы к городу прочно укреплены, и в самом городе можно ослабить оборонительные меры. Местные власти уверены, что российские войска в Запорожье не пройдут.

"Остается угроза воздушных атак, но в сухопутном плане город защищен очень надежно", – подчеркнул Куртев.

По его словам, сейчас необходимо сконцентрироваться на экономическом восстановлении Запорожья, поскольку поступления в городской бюджет находятся почти на нулевом уровне и если так будет продолжаться и дальше, то в городе "через три месяца может наступить экономический крах".

"Поэтому прошу вас не сеять панику и сохранять спокойствие. Никто в Запорожье никаких рашистов не ждет и никто город сдавать не собирается", – заявил секретарь горсовета. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.

Оккупанты регулярно бьют ракетами по Запорожью, минимум дважды наносили ракетные удары по острову Хортица.

2 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых территориях Запорожской области.

Теги: Запорожье, комендантский час, Запорожская область, оборона, война России против Украины
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