"Кое-что привезли военным". Зеленский побывал в районе боевых действий на Донбассе. Видео

"Зеленский посетил командные пункты и передовые позиции украинских войск в районе Бахмута Донецкой области и Лисичанска, что на Луганщине. Глава государства заслушал информацию об оперативной обстановке на этих участках фронта, а также отчет о материально-техническом обеспечении украинских защитников", – говорится в сообщении.
Президент Украины также подготовил обращение к украинцам по итогам воскресенья.
"Я коротко. Много работы было. Бесконечные сутки. Был в Запорожье, Запорожской области. Поддержал наших военных, наградил лучших. Заслушал доклад. Были на позициях. Провел встречу с главой областной государственной администрации, местным руководством полиции, Службы безопасности, а также некоторыми мэрами временно оккупированных городов. Встретился с мариупольцами, которым удалось выехать из города живыми и с детьми. Здесь их встретила Хортица. По-человечески и тепло. Условия – видел – временные, но неплохие. Понял их сложные вопросы. Думаю, решим", – сказал Зеленский.
Он отметил, что на Донбассе был в Лисичанске и Соледаре.
"Горжусь каждым и каждой, кого встретил, кому пожал руку, с кем общался, кого поддержал. Кое-что привезли военным. Об этом подробно не буду. А кое-что привезли от них вам. Это важно. Уверенность привезли. И крепость. Я желаю им здоровья. Их родителям – поклон. Всем нам – победы", – заявил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили свои силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.
В последние дни наиболее активные бои идут в Северодонецке Луганской области – это рядом с Лисичанском.