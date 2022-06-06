"Кое-что привезли военным". Зеленский побывал в районе боевых действий на Донбассе. Видео

Зеленский был в двух областях на Донбассе Фото: president.gov.ua

"Зеленский посетил командные пункты и передовые позиции украинских войск в районе Бахмута Донецкой области и Лисичанска, что на Луганщине. Глава государства заслушал информацию об оперативной обстановке на этих участках фронта, а также отчет о материально-техническом обеспечении украинских защитников", – говорится в сообщении.

Президент Украины также подготовил обращение к украинцам по итогам воскресенья.

"Я коротко. Много работы было. Бесконечные сутки. Был в Запорожье, Запорожской области. Поддержал наших военных, наградил лучших. Заслушал доклад. Были на позициях. Провел встречу с главой областной государственной администрации, местным руководством полиции, Службы безопасности, а также некоторыми мэрами временно оккупированных городов. Встретился с мариупольцами, которым удалось выехать из города живыми и с детьми. Здесь их встретила Хортица. По-человечески и тепло. Условия – видел – временные, но неплохие. Понял их сложные вопросы. Думаю, решим", – сказал Зеленский.

Он отметил, что на Донбассе был в Лисичанске и Соледаре.

"Горжусь каждым и каждой, кого встретил, кому пожал руку, с кем общался, кого поддержал. Кое-что привезли военным. Об этом подробно не буду. А кое-что привезли от них вам. Это важно. Уверенность привезли. И крепость. Я желаю им здоровья. Их родителям – поклон. Всем нам – победы", – заявил Зеленский.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube