Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на фронте и поставки оружия

Президент проинформировал, что говорил с Джонсоном о ситуации на фронте и поставках оружия.

"Получил подтверждение нового усиленного пакета оборонной поддержки Украины. Затронули вопрос активизации работы над гарантиями безопасности. Совместно с Великобританией ищем пути избежания продовольственного кризиса и разблокировки портов", – написал он.

Провів розмову з @BorisJohnson. Поінформував про ситуацію на фронті. Одержав підтвердження нового посиленого пакету оборонної підтримки * . Порушили питання активізації роботи над гарантіями безпеки. Спільно з * шукаємо шляхи уникнення продовольчої кризи й розблокування портів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2022

Джонсон уточнил, что Зеленский рассказывал ему по телефону о ситуации на Донбассе.

"Мы видим, что украинский народ не склонится перед российской жестокостью. Мы непоколебимы в своей миссии по обеспечению долгосрочной защиты и поддержки Украины", – заявил он по итогам разговора.

President @ZelenskyyUa just updated me on the ongoing battle against Russian aggression in the Donbas.



It's clear the Ukrainian people will not bow to Russian brutality. We're unwavering in our mission of ensuring Ukraine is defended and supported for the long-term. pic.twitter.com/eiW0buOrX4 — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 6, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)