Джонсон о передаче Украине британских РСЗО: Мы не можем стоять в стороне, пока РФ стирает с лица земли города и убивает невинных людей

"Мы не можем стоять в стороне, пока российская дальнобойная артиллерия стирает с лица земли города и убивает невинных мирных жителей. Великобритания подарит Вооруженным силам Украины реактивные системы залпового огня, чтобы они могли эффективно отражать продолжающееся наступление России", – подчеркнул Джонсон.
We cannot stand by while Russian long-range artillery flattens cities and kills innocent civilians. *— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 6, 2022
The UK will gift the Ukrainian Armed Forces multiple-launch rocket systems so they can effectively repel the continuing Russian onslaught. https://t.co/kuwrwUUPWo
На сайте правительства Великобритании говорится, что вместе с РСЗО в Украину "в больших количествах" будут поставлены и боеприпасы M31A1. Поставка британских MLRS согласована с США.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Эти системы похожи на HIMARS, которые будут предоставлены Америкой, отмечает ВВС. Кроме того, по информации вещателя, Украина дала гарантии, что не будет использовать MLRS для нанесения ударов по территории РФ.
Великобритания в ответ на российскую агрессию предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси, участвующей во вторжении, отмечается на сайте правительства.
ВВС 27 мая сообщал, ссылаясь на данные правительства, что Великобритания выделила на предоставление оборонной помощи Украине $1,6 млрд.