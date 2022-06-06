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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Джонсон о передаче Украине британских РСЗО: Мы не можем стоять в стороне, пока РФ стирает с лица земли города и убивает невинных людей

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По мнению Джонсона, предоставление Украине РСЗО повысит эффективность обороны ВСУ
По мнению Джонсона, предоставление Украине РСЗО повысит эффективность обороны ВСУ
Фото: ЕРА

Предоставление Украине британских ракетных систем залпового огня (MLRS) M270, способных поражать цели на расстоянии до 80 км, должно повысить эффективность обороны ВСУ. Об этом 6 июня в Twitter заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Мы не можем стоять в стороне, пока российская дальнобойная артиллерия стирает с лица земли города и убивает невинных мирных жителей. Великобритания подарит Вооруженным силам Украины реактивные системы залпового огня, чтобы они могли эффективно отражать продолжающееся наступление России", – подчеркнул Джонсон.

На сайте правительства Великобритании говорится, что вместе с РСЗО в Украину "в больших количествах" будут поставлены и боеприпасы M31A1. Поставка британских MLRS согласована с США.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Эти системы похожи на HIMARS, которые будут предоставлены Америкой, отмечает ВВС. Кроме того, по информации вещателя, Украина дала гарантии, что не будет использовать MLRS для нанесения ударов по территории РФ. 

Контекст:

Великобритания в ответ на российскую агрессию предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси, участвующей во вторжении, отмечается на сайте правительства.

ВВС 27 мая сообщал, ссылаясь на данные правительства, что Великобритания выделила на предоставление оборонной помощи Украине $1,6 млрд. 

Теги: Россия, Украина, Великобритания, боеприпасы, РСЗО, Борис Джонсон, ВСУ, война России против Украины
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