Джонсон о передаче Украине британских РСЗО: Мы не можем стоять в стороне, пока РФ стирает с лица земли города и убивает невинных людей

"Мы не можем стоять в стороне, пока российская дальнобойная артиллерия стирает с лица земли города и убивает невинных мирных жителей. Великобритания подарит Вооруженным силам Украины реактивные системы залпового огня, чтобы они могли эффективно отражать продолжающееся наступление России", – подчеркнул Джонсон.

We cannot stand by while Russian long-range artillery flattens cities and kills innocent civilians. *



The UK will gift the Ukrainian Armed Forces multiple-launch rocket systems so they can effectively repel the continuing Russian onslaught. https://t.co/kuwrwUUPWo — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 6, 2022

На сайте правительства Великобритании говорится, что вместе с РСЗО в Украину "в больших количествах" будут поставлены и боеприпасы M31A1. Поставка британских MLRS согласована с США.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Эти системы похожи на HIMARS, которые будут предоставлены Америкой, отмечает ВВС. Кроме того, по информации вещателя, Украина дала гарантии, что не будет использовать MLRS для нанесения ударов по территории РФ.