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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Гуляйполе из РСЗО и украли в области техники почти на 8 млн грн – Запорожская ОВА

Гуляйполе регулярно обстреливают оккупанты
Гуляйполе регулярно обстреливают оккупанты
Фото: 1news.zp.ua

В Запорожской области российские оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру, в том числе открыли огонь из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по городу Гуляйполе. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации утром 4 июня.

"Российские приблуды продолжают цинично нарушать нормы права войны. В частности, произвели обстрел из РСЗО по гражданской инфраструктуре и мирным домохозяйствам города Гуляйполе, а также из артиллерии – села Преображенка и Успеновка", – говорится в сообщении.

В результате российских артиллерийских ударов повреждено около 11 домов и два магазина. О пострадавших не сообщается.

Кроме того, враг обстреливал позиции подразделений украинских войск вдоль линии соприкосновения из всех видов вооружения.

В администрации сообщили, что командование оккупационных войск намерено активизировать разведывательно-диверсионную и подрывную деятельности. Для этого среди жителей временно оккупированных областей отбирают людей, хорошо владеющих украинским языком.

Также захватчики продолжают заниматься мародерством.

"В городе Бердянск с территории нефтебазы оккупанты украли автомобиль ГАЗ, а в селе Богатырь и Пологах – Mitsubishi Lancer, Ford Kuga и грузовик МАЗ. В Мелитополе они угнали сельскохозяйственную технику, а именно шесть почвообрабатывающих комбинированных агрегатов Carier. Общая сумма ущерба 7,8 млн грн", – говорится в сообщении. 

Военнослужащие Сил обороны на запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции. За прошедшие сутки украинские воины уничтожили 20 человек личного состава противника и ранили 14, уничтожили один танк, одну боевую бронированную машину, 17 единиц автомобильной техники.

Также уничтожен один наблюдательный пункт российских захватчиков, подожжены два вражеских склада боеприпасов и грузовой автомобиль с боекомплектом в Пологах.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гуляйполе постоянно обстреливают, в городе много разрушений. Он расположен на административной границе трех областей и является стратегической точкой для россиян, отмечало в марте hromadske.

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.

В начале мая оккупанты начали активно применять авиацию и артиллерию в регионе2 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых территориях Запорожской области.

Теги: Запорожская область, РСЗО, Запорожская ОГА, обстрелы, война России против Украины, магазин, российские оккупанты, Гуляйполе
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