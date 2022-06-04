Оккупанты обстреляли Гуляйполе из РСЗО и украли в области техники почти на 8 млн грн – Запорожская ОВА

"Российские приблуды продолжают цинично нарушать нормы права войны. В частности, произвели обстрел из РСЗО по гражданской инфраструктуре и мирным домохозяйствам города Гуляйполе, а также из артиллерии – села Преображенка и Успеновка", – говорится в сообщении.

В результате российских артиллерийских ударов повреждено около 11 домов и два магазина. О пострадавших не сообщается.

Кроме того, враг обстреливал позиции подразделений украинских войск вдоль линии соприкосновения из всех видов вооружения.

В администрации сообщили, что командование оккупационных войск намерено активизировать разведывательно-диверсионную и подрывную деятельности. Для этого среди жителей временно оккупированных областей отбирают людей, хорошо владеющих украинским языком.

Также захватчики продолжают заниматься мародерством.

"В городе Бердянск с территории нефтебазы оккупанты украли автомобиль ГАЗ, а в селе Богатырь и Пологах – Mitsubishi Lancer, Ford Kuga и грузовик МАЗ. В Мелитополе они угнали сельскохозяйственную технику, а именно шесть почвообрабатывающих комбинированных агрегатов Carier. Общая сумма ущерба 7,8 млн грн", – говорится в сообщении.

Военнослужащие Сил обороны на запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции. За прошедшие сутки украинские воины уничтожили 20 человек личного состава противника и ранили 14, уничтожили один танк, одну боевую бронированную машину, 17 единиц автомобильной техники.

Также уничтожен один наблюдательный пункт российских захватчиков, подожжены два вражеских склада боеприпасов и грузовой автомобиль с боекомплектом в Пологах.

Война России против Украины. Главное (обновляется)