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Британские депутаты могут на этой неделе рассмотреть вотум доверия Джонсону – СМИ

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В Великобритании продолжается Partygate скандал из-за нарушения премьером правил коронавирусного карантина
В Великобритании продолжается Partygate – скандал из-за нарушения премьером правил коронавирусного карантина
Фото: EPA

Британские депутаты Палаты общин собрали достаточно голосов, чтобы вынести на рассмотрение вопрос вотума доверия премьер-министру Борису Джонсону. Об этом написали 5 июня BBC и Sunday Times.

Голосование по вотуму доверия может быть инициировано, если 15% депутатов-консерваторов – 54 из них – подадут соответствующий запрос главе Комитета 1922 года – парламентской группы Консервативной партии в Палате общин Соединенного Королевства.

Это тайная процедура, но 28 депутатов уже объявили об участии в ней публично, призвав Джонсона добровольно уйти в отставку из-за нарушения правил карантина на Даунинг-стрит.

Сколько подано официальных писем с запросами, неизвестно, но некоторые депутаты уверены, что уже в ближайшие дни их будет достаточно, чтобы на этой неделе или, по крайней мере, в этом месяце, состоялось голосование, пишет BBC. Sunday Times называет даже предполагаемую дату заседания – 8 июня. 

Провал вотума доверия приведет к отставке премьера. Однако министр транспорта Грант Шеппс считает, что голосов для отставки Джонсона не наберется. 

Контекст:

19 декабря 2021 года британская газета The Guardian опубликовала фотографию Джонсона и более десятка людей, пьющих вино в саду его резиденции на Даунинг-стрит. Снимок был сделан во время локдауна в мае 2020 года, когда такие собрания в стране были запрещены из-за COVID-19. Спикер Джонсона заявил, что "сотрудники Даунинг-стрит работали в саду днем и вечером", писало издание.

В январе 2022 года скандал, получивший название Partygate, вспыхнул с новой силой, поскольку в СМИ попало электронное письмо, в котором помощник Джонсона Мартин Рейнольдс приглашает 100 сотрудников и премьер-министра во время локдауна на вечеринку. В приглашении гостям предлагали после "напряженного периода" "выпить несколько социально дистанцированных напитков в саду". "Приносите свою выпивку!" – говорилось в письме.

12 апреля Джонсон сообщил, что заплатил штраф за нарушение правил карантина. Вместе с ним на £50 (1925 грн) были оштрафованы его жена и канцлер казначейства Риши Сунак, отмечает Sky News. Всего по итогам расследования нарушения правил карантина в правительственных зданиях полиция наложила в общей сложности 126 штрафов на 83 человека.

Джонсон извинился за незаконные вечеринки во время карантина, но настаивал на том, что он намеренно не нарушал правила и не вводил парламент в заблуждение.

Теги: Великобритания, депутаты, карантин, Борис Джонсон, отставка, парламент, скандал, голосование, Палата общин, вечеринка
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