Джонсон извинился за вечеринку во время карантина. Лейбористы настаивают на его отставке

Джонсон сказал законодателям в Палате общин, что ему "не приходило в голову", что собрание в кабинете министров "непосредственно перед жизненно важным совещанием по стратегии COVID-19 может быть равносильно нарушению правил".
"Я повторяю, что это была моя ошибка, и я безоговорочно извиняюсь за нее", – отметил он.
Большинство депутатов-консерваторов поддержали премьер-министра, поскольку он неоднократно извинялся за посещение дня рождения на Даунинг-стрит в 2020 году. Но лидер лейбористов Кейр Стармер назвал извинения "шуткой" и призвал премьера уйти в отставку.
Сегодня, 21 апреля, в парламенте Великобритании пройдет голосование о том, должен ли комитет палаты общин расследовать, не ввел ли премьер-министр парламент в заблуждение.
Если депутаты проголосуют за расследование, комитет, состоящий из семи депутатов, может рекомендовать санкции, включая извинения, отстранение или даже исключение из палаты общин.
Но, как отмечает BBC, этот шаг вряд ли будет принят, потому что большинство депутатов-консерваторов, скорее всего, будут голосовать против предложения лейбористов.
19 декабря 2021 года британская газета The Guardian опубликовала фотографию Джонсона и более десятка людей, пьющих вино в саду его резиденции на Даунинг-стрит. Снимок был сделан во время локдауна в мае 2020 года. Спикер Джонсона заявил тогда, что "сотрудники Даунинг-стрит работали в саду днем и вечером", писало издание.
10 января скандал вспыхнул с новой силой, поскольку в СМИ попало электронное письмо, в котором помощник Джонсона Мартин Рейнольдс приглашает 100 сотрудников и премьер-министра во время локдауна на вечеринку. В приглашении гостям предлагали после "напряженного периода" "выпить несколько социально дистанцированных напитков в саду". "Приносите свою выпивку!" – говорилось в письме.
12 апреля Джонсон сообщил, что заплатил штраф за нарушение правил карантина. Вместе с ним на £50 (1925 грн) были оштрафованы его жена и канцлер казначейства Риши Сунак, отмечает Sky News.