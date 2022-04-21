Джонсон извинился за вечеринку во время карантина. Лейбористы настаивают на его отставке

Джонсон настаивает, что намеренно не нарушал правила карантина и не вводил парламент в заблуждение Фото: EPA

Джонсон сказал законодателям в Палате общин, что ему "не приходило в голову", что собрание в кабинете министров "непосредственно перед жизненно важным совещанием по стратегии COVID-19 может быть равносильно нарушению правил".

"Я повторяю, что это была моя ошибка, и я безоговорочно извиняюсь за нее", – отметил он.

Большинство депутатов-консерваторов поддержали премьер-министра, поскольку он неоднократно извинялся за посещение дня рождения на Даунинг-стрит в 2020 году. Но лидер лейбористов Кейр Стармер назвал извинения "шуткой" и призвал премьера уйти в отставку.

Сегодня, 21 апреля, в парламенте Великобритании пройдет голосование о том, должен ли комитет палаты общин расследовать, не ввел ли премьер-министр парламент в заблуждение.

Если депутаты проголосуют за расследование, комитет, состоящий из семи депутатов, может рекомендовать санкции, включая извинения, отстранение или даже исключение из палаты общин.

Но, как отмечает BBC, этот шаг вряд ли будет принят, потому что большинство депутатов-консерваторов, скорее всего, будут голосовать против предложения лейбористов.