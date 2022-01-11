"Приносите свою выпивку!" Борис Джонсон попал в скандал из-за вечеринки высокопоставленных чиновников во время локдауна

В распоряжении телекомпании ITV оказалось электронное письмо, в котором помощник Бориса Джонсона Мартин Рейнольдс приглашает 100 сотрудников и премьер-министра во время локдауна на вечеринку.

EXCL: Email obtained by @itvnews proves over 100 staff were invited to drinks party in No 10 garden at height of lockdown to “make the most of the lovely weather”.



We’re told PM and his wife attended, with staff invited to “bring your own booze!”https://t.co/rg34EIkdz2 pic.twitter.com/UORlSwwHJX — Paul Brand (@PaulBrandITV) January 10, 2022

В письме гостям предлагали после "напряженного периода" "максимально использовать прекрасную погоду" и "выпить несколько социально дистанцированных напитков в саду".

"Приносите свою выпивку!" – говорилось в приглашении.

На вечеринке присутствовало от 30 до 40 человек, на столах были расставлены еда и вино. Считается, что премьер-министр был там вместе с Кэрри Джонсон, тогдашней его невестой, пишет The Guardian.

Представитель Джонсона отказался от комментариев в связи с официальным расследованием инцидента. Тем временем лондонская полиция подтвердила, что она находится на связи с правительством по этому поводу.