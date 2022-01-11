"Приносите свою выпивку!" Борис Джонсон попал в скандал из-за вечеринки высокопоставленных чиновников во время локдауна

В распоряжении телекомпании ITV оказалось электронное письмо, в котором помощник Бориса Джонсона Мартин Рейнольдс приглашает 100 сотрудников и премьер-министра во время локдауна на вечеринку.
EXCL: Email obtained by @itvnews proves over 100 staff were invited to drinks party in No 10 garden at height of lockdown to “make the most of the lovely weather”.— Paul Brand (@PaulBrandITV) January 10, 2022
We’re told PM and his wife attended, with staff invited to “bring your own booze!”https://t.co/rg34EIkdz2 pic.twitter.com/UORlSwwHJX
В письме гостям предлагали после "напряженного периода" "максимально использовать прекрасную погоду" и "выпить несколько социально дистанцированных напитков в саду".
"Приносите свою выпивку!" – говорилось в приглашении.
На вечеринке присутствовало от 30 до 40 человек, на столах были расставлены еда и вино. Считается, что премьер-министр был там вместе с Кэрри Джонсон, тогдашней его невестой, пишет The Guardian.
Представитель Джонсона отказался от комментариев в связи с официальным расследованием инцидента. Тем временем лондонская полиция подтвердила, что она находится на связи с правительством по этому поводу.
19 декабря британская газета The Guardian опубликовала фотографию премьер-министра Бориса Джонсона и более десятка людей, пьющих вино в саду его резиденции на Даунинг-стрит. Фотография была сделана во время локдауна в мае 2020 года. Спикер Джонсона заявил тогда, что "сотрудники Даунинг-стрит работали в саду днем и вечером", пишет издание.