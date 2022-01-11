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"Приносите свою выпивку!" Борис Джонсон попал в скандал из-за вечеринки высокопоставленных чиновников во время локдауна

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Премьер-министр Британии пока не прокомментировал скандал
Премьер-министр Британии пока не прокомментировал скандал
Фото: ЕРА

Премьер-министра Британии Бориса Джонсона обвинили в нарушении карантина из-за новых подробностей вечеринки в его саду во время первого локдауна в стране. Об этом 10 января сообщило издание The Guardian.

В распоряжении телекомпании ITV оказалось электронное письмо, в котором помощник Бориса Джонсона Мартин Рейнольдс приглашает 100 сотрудников и премьер-министра во время локдауна на вечеринку.

В письме гостям предлагали после "напряженного периода" "максимально использовать прекрасную погоду" и "выпить несколько социально дистанцированных напитков в саду".

"Приносите свою выпивку!" – говорилось в приглашении.

На вечеринке присутствовало от 30 до 40 человек, на столах были расставлены еда и вино. Считается, что премьер-министр был там вместе с Кэрри Джонсон, тогдашней его невестой, пишет The Guardian.

Представитель Джонсона отказался от комментариев в связи с официальным расследованием инцидента. Тем временем лондонская полиция подтвердила, что она находится на связи с правительством по этому поводу.

Контекст:

19 декабря британская газета The Guardian опубликовала фотографию премьер-министра Бориса Джонсона и более десятка людей, пьющих вино в саду его резиденции на Даунинг-стрит. Фотография была сделана во время локдауна в мае 2020 года. Спикер Джонсона заявил тогда, что "сотрудники Даунинг-стрит работали в саду днем и вечером", пишет издание.

Теги: Лондон, полиция, правительство, вино, карантин, Борис Джонсон, расследование, резиденции, скандал, вечеринка, премьер-министр, спикер, Британия, нарушение, локдаун, письмо
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