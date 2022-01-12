"Приносите свою выпивку!" Джонсон признался, что был на вечеринке на Даунинг-стрит во время локдауна

По словам премьера, он "безоговорочно верил, что это было рабочее мероприятие" Фото: ЕРА

Премьер-министр рассказал, что "вошел в сад сразу после 18.00 20 мая 2020 года, чтобы поблагодарить группу сотрудников", пишет издание.

По словам Джонсона, он находился на вечеринке всего 25 минут и "безоговорочно верил, что это было рабочее мероприятие".

Премьер заявил, что понимает гнев общества по поводу его поступка и что "должен был отправить всех обратно внутрь и найти другой способ отблагодарить их".

Джонсон извинился, добавив, что "должен взять на себя ответственность" за произошедшие события.