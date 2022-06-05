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05 июня, 2022
 
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Елизавета II во время чаепития с Медвежонком Паддингтоном по случаю платинового юбилея рассекретила, что хранит в своей сумочке. Видео

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Елизавета II одобрила сценарий ролика с участием Медвежонка Паддингтона, так как "хорошо известна своим чувством юмора"
Елизавета II одобрила сценарий ролика с участием Медвежонка Паддингтона, так как "хорошо известна своим чувством юмора"
Скриншот: theroyalfamily / YouTube

Главный герой произведения английского писателя Майкла Бонда и одноименного детского сериала Медвежонок Паддингтон поздравил королеву Великобритании Елизавету II c 70-летием правления. Видео с участием королевы и сказочного героя 4 июня опубликовано на YouTube-канала Букингемского дворца.

В ролике Елизавета II во время чаепития в гостиной Виндзорского замка с Медвежонком Паддингтоном впервые признается, что хранит в своей сумочке бутерброды с мармеладом.

Шуточное признание королевы прозвучало после того, как Паддингтон показал ей бутерброды с мармеладом, которые хранит под своей красной шляпой. В ответ королева открыла свою черную сумочку со словами: "Я храню свои здесь. На потом".

После этого Паддингтон поздравил королеву с 70-летием правления, пожелав ей "счастливого юбилея" и поблагодарил "за все".

"Это очень мило", – в ответ произнесла 96-летняя Елизавету II.

The Times пишет, что образ Паддингтона в ролике с королевой был создан с помощью компьютерной графики, а озвучил его британский актер Беном Уишоу.

Ролик был снят еще в марте, а его премьера держалась в секрете. По словам собеседников издания, причастных к съемкам, Елизавета II одобрила сценарий ролика, так как "хорошо известна своим чувством юмора".

ВИДЕО
Видео: The Royal Family / YouTube
Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.

6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI, принцесса Елизавета получила титул королевы Елизаветы II. Коронация состоялась 2 июня 1953 года. В этом году Великобритания отмечает платиновый юбилей ее правления. Праздничные мероприятия начались 2 июня и продлятся четыре дня.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, бутерброд
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