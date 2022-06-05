  Елизавета II во время чаепития с Медвежонком Паддингтоном по случаю платинового юбилея рассекретила, что хранит в своей сумочке. Видео

Елизавета II одобрила сценарий ролика с участием Медвежонка Паддингтона, так как "хорошо известна своим чувством юмора" Скриншот: theroyalfamily / YouTube

В ролике Елизавета II во время чаепития в гостиной Виндзорского замка с Медвежонком Паддингтоном впервые признается, что хранит в своей сумочке бутерброды с мармеладом.

Шуточное признание королевы прозвучало после того, как Паддингтон показал ей бутерброды с мармеладом, которые хранит под своей красной шляпой. В ответ королева открыла свою черную сумочку со словами: "Я храню свои здесь. На потом".

После этого Паддингтон поздравил королеву с 70-летием правления, пожелав ей "счастливого юбилея" и поблагодарил "за все".

"Это очень мило", – в ответ произнесла 96-летняя Елизавету II.

The Times пишет, что образ Паддингтона в ролике с королевой был создан с помощью компьютерной графики, а озвучил его британский актер Беном Уишоу.

Ролик был снят еще в марте, а его премьера держалась в секрете. По словам собеседников издания, причастных к съемкам, Елизавета II одобрила сценарий ролика, так как "хорошо известна своим чувством юмора".

ВИДЕО

Видео: The Royal Family / YouTube