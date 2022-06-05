  Елизавета II во время чаепития с Медвежонком Паддингтоном по случаю платинового юбилея рассекретила, что хранит в своей сумочке. Видео

В ролике Елизавета II во время чаепития в гостиной Виндзорского замка с Медвежонком Паддингтоном впервые признается, что хранит в своей сумочке бутерброды с мармеладом.
Шуточное признание королевы прозвучало после того, как Паддингтон показал ей бутерброды с мармеладом, которые хранит под своей красной шляпой. В ответ королева открыла свою черную сумочку со словами: "Я храню свои здесь. На потом".
После этого Паддингтон поздравил королеву с 70-летием правления, пожелав ей "счастливого юбилея" и поблагодарил "за все".
"Это очень мило", – в ответ произнесла 96-летняя Елизавету II.
The Times пишет, что образ Паддингтона в ролике с королевой был создан с помощью компьютерной графики, а озвучил его британский актер Беном Уишоу.
Ролик был снят еще в марте, а его премьера держалась в секрете. По словам собеседников издания, причастных к съемкам, Елизавета II одобрила сценарий ролика, так как "хорошо известна своим чувством юмора".
Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.
6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI, принцесса Елизавета получила титул королевы Елизаветы II. Коронация состоялась 2 июня 1953 года. В этом году Великобритания отмечает платиновый юбилей ее правления. Праздничные мероприятия начались 2 июня и продлятся четыре дня.