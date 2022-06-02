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02 июня, 2022
 
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Букингемский дворец презентовал новое фото Елизаветы II

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Елизавета II получила королевский титул в 1952 году
Елизавета II получила королевский титул в 1952 году
Фото: theroyalfamily / Instagram

По случаю 70-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II Букингемский дворец 1 июня в Instagram презентовал ее новый портрет.

Фото было сделано 25 мая 2022 года фотографом Ранальдом Макечни. Королева Великобритании позировала в кадре в голубом платье, сидя возле панорамного окна на фоне Круглой башни Виндзорского замка.

Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье. 

6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI, принцесса Елизавета получила титул королевы Елизаветы II. Коронация состоялась 2 июня 1953 года. В этом году Великобритания отмечает платиновый юбилей ее правления. 

9 апреля 2021 года Елизавета II овдовела. Принца Филиппа, скончавшегося в возрасте 99 лет, похоронили 17 апреля.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, юбилей
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